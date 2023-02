Wspólne wystąpienie Morawieckiego i Szmyhala. „Ta walka doprowadzi nas do zwycięstwa”

Przypomnijmy: w ubiegły piątek, 24 lutego, na Ukrainę dotarły pierwsze cztery czołgi Leopard, które zostały przekazane przez Polskę.

Pierwsza transza z ok. 100 Leopardów z kilku krajów Europy

To pierwsze czołgi zachodniej produkcji, które zostały przekazane armii ukraińskiej. Stanowią one pierwszą transzę z ok. 100 Leopardów, które będą sukcesywnie dostarczane przez koalicję kilku krajów Europy.

Pomysł zawiązania tej koalicji został oficjalnie zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas wizyty we Lwowie w pierwszej połowie stycznia.

Warto również dodać, że wiosną ubiegłego roku Polska przekazała nad Dniepr także ponad 250 poradzieckich i zmodernizowanych czołgów T-72.

Szmyhal: Jesteśmy głęboko wdzięczni

W niedzielę, 26 lutego, na Facebooku premiera Mateusza Morawieckiego zostało opublikowane nagranie ws. przekazania Leopardów. Szef rządu wystąpił na nim wspólnie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szymhalem.

– Dzisiaj na Ukrainę przybyły czołgi Leopard 2A4. Są to pierwsze cztery czołgi Leopard 2A4 z tych, które będzie przekazywać nam Polska. Jesteśmy głęboko wdzięczni narodowi polskiemu, rządowi polskiemu, panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Dziękuję, panie premierze, za ten podarunek dla nas, ale jest to także bardzo znacząca broń, która da nam możliwość pokonania wroga na polu bitwy – powiedział Szmyhal.

Sformowana przez Polskę koalicja zapewnia również szkolenia ukraińskich żołnierzy z obsługi Leopardów. Szkolenia odbywają się m.in. na poligonie w Świętoszowie w województwie dolnośląskim.

– Nasze ekipy są gotowe, żołnierze są zmotywowani, społeczeństwo oczekuje zwycięstwa, jak i wszyscy nasi partnerzy. Jeszcze raz wyrażam głęboką wdzięczność narodowi polskiemu. Dziękuję – uzupełnił premier Ukrainy.

Morawiecki: Jak najszybciej wygonić barbarzyńskiego agresora

Morawiecki podkreślił, że ukraińscy żołnierze bronią obecnie nie tylko suwerenności i integralności terytorialnej swojego kraju, ale również „pokoju i bezpieczeństwa całej Europy, także Polski”.

Zapewnił, że nasz kraj będzie konsekwentnie wspierał Ukrainę, w tym zabiegał o dostarczanie dla niej uzbrojenia przez kraje Zachodu.

– Dlatego jako Polska organizujemy pomoc: jak najwięcej broni, żeby można było jak najszybciej wygonić z Ukrainy tego barbarzyńskiego, rosyjskiego agresora. Tak, żeby pokój zapanował jak najszybciej, żebyśmy mogli normalnie (...) rozwijać nasze wzajemne stosunki gospodarcze i po prostu przyjaźń między naszymi narodami (...) Jest wspólna walka, gdzie my pomagamy Ukrainie i ta walka doprowadzi nas do zwycięstwa. Niech te czołgi, niech ta broń, którą organizujemy w całej Europie dla Ukrainy, pomoże w tym w tym zwycięstwie jak najszybciej – oświadczył Morawiecki.

