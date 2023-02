W niedzielę 26 lutego pojawiła się zapowiedź wywiadu, którego Andrzej Duda udzielił „Gazecie Polskiej”. Na portalu niezalezna.pl został opublikowany fragment, w którym poruszono kwestię odnoszącą się do polityki wewnętrznej i zagranicznej zarazem. Prezydent został zapytany, jak potoczyłaby się wojna w Ukrainie, gdyby przed inwazją Rosji na sąsiednie państwo, „obalono rząd Zjednoczonej Prawicy”.

Przypomnijmy – Polska od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę jednoznacznie wspiera zaatakowany kraj i potępia działania okupantów. Polskie społeczeństwo otworzyło swoje serca przed uchodźcami, a władze stoją w pierwszym szeregu państw, które apelują o wzmocnienie sankcji wobec Rosji i zwiększenie dostaw broni do Ukrainy.

Andrzej Duda o polityce zagranicznej. „I oni się po prostu denerwują”

Andrzej Duda przyznał, że nie umie odpowiedzieć jednoznacznie na tak postawione pytanie. – Nie wiem, co by się stało. Ale ta ekipa była. Była ekipa, która szła do zwycięstwa wyborczego, mówiąc o odpowiedzialności za polskie państwo, o budowie silnego państwa, o tym że polski interes narodowy będzie dla niej na pierwszym miejscu – rozpoczął Andrzej Duda.

– O tym, że nie chodzi na arenie międzynarodowej o to, żeby nas po plecach poklepywano, tylko żebyśmy umieli twardo walczyć o nasze interesy nawet wtedy, gdy nas będą bezwzględnie i niesprawiedliwie atakowali. A może szczególnie wtedy – kontynuował prezydent.

W dalszej części wypowiedzi Andrzej Duda podzielił się swoim spojrzeniem dotyczącym zależności, które pojawiają się w polityce międzynarodowej. – Jak często podkreślam, na arenie międzynarodowej, w tej przestrzeni stosunków międzynarodowych nie ma pustych miejsc, tam wszystko jest od lat zajęte i jeżeli chcesz się przesunąć albo rozepchnąć, to spychasz innych. I oni się po prostu denerwują. I podejmują wszelkie możliwe działania, także za pomocą mediów, jeśli takie mają, żeby cię miażdżyć na wszystkie możliwe sposoby. I obserwujemy to na co dzień – powiedział Andrzej Duda.

Cały wywiad Andrzeja Dudy dla „Gazety Polskiej” ukaże się w najbliższą środę.

