Zełenski zareagował na wyznanie Dudy. „Zapraszam, naprawimy to”

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski udzieli łączonego wywiadu stacji Polsat News – prezydent Polski był w studiu, a lider Ukrainy łączył się zdalnie. Politycy wspominali m.in. dzień przed rozpoczęciem rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na sąsiednie państwo oraz apelowali o kolejne dostawy broni dla Ukrainy. W czasie rozmowy został również poruszony wątek ewentualnych negocjacji, które mogłyby doprowadzić do zakończenia wojny.

Andrzej Duda: Moim zadaniem jest wspierać naszych sąsiadów z Ukrainy

Po kilku dniach od emisji został udostępniony niepublikowany wcześniej fragment wywiadu z prezydentami. Bogdan Rymanowski zapytał swoich gości, jak w czasie minionego roku zmienił się świat oraz jak oni sami się zmienili. – Mówią, że schudłem – zażartował Andrzej Duda, a po chwili podkreślił, że ostatnie 12 miesięcy to czas nowego doświadczenia politycznego. Prezydent Polski zapewnił także, że doskonale rozumie, jakie są jego obowiązki.

– Powtarzam to wszędzie: moim zadaniem jest wspierać naszych sąsiadów z Ukrainy, aby zdołali obronić swoje państwo, aby nasza wschodnia granica istniała suwerenna, żebyśmy mogli żyć z Ukrainą w przyjaźni i razem się rozwijać – stwierdził polityk. Andrzej Duda wyraził także nadzieję, że Ukraina dołączy do UE i NATO.

Zełenski skomentował wyznanie Dudy. „Zapraszam, naprawimy to”

W dalszej części programu Wołodymyr Zełenski odniósł się do pierwszych słów Andrzeja Dudy. – Andrzej powiedział, że schudł. Andrzeju, to dlatego, że już od dawna nie było cię w Ukrainie. Zapraszam, naprawimy to – zwrócił się do Andrzeja Dudy. Prezydent Polski nie pozostawił tych słów bez odpowiedzi. Przypomniał, że od 23 lutego 2022 roku był w Ukrainie pięć razy – cztery w Kijowie i raz we Lwowie. – To jest rzadko? – zapytał z uśmiechem. – Byłeś często, ale jeśli chcesz skosztować czegoś smacznego ukraińskiego, zawsze będziemy radzi cię u nas przyjąć – odpowiedział Wołodymyr Zełenski.

– Proszę mnie nie kusić – odparł Andrzej Duda – Przede wszystkim chcę, żebyś wiedział, że my cały czas was wspieramy i nie wahałbym się jechać na Ukrainę, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zawsze będziemy was przyjmować w Polsce i zawsze jesteście tu mile widziani: zarówno jako goście, jak i jako turyści – oznajmił prezydent RP.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że rozpętana przez Rosję wojna zjednoczyła Europę. – Putin i jego wojna zjednoczyli Europę i Ukraina ma wsparcie. Kongres USA wspiera Ukrainę i jest to ogromne osiągnięcie – powiedział. – Ukraińcy, którzy byli karmieni tym, że naszymi najlepszymi braćmi są Rosjanie, ujrzeli, że to wróg, a przyjaciółmi są inni sąsiedzi. Tak potężnych, wspaniałych, braterskich i bliskich stosunków między Ukrainą i Polską, jak obecnie, nie było nigdy – dodał w dalszej części programu.

