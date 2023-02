Uszkodzony rosyjski samolot i pługi śnieżne. „Najbardziej udana dywersja od 2022 roku”

O eksplozjach poinformowała Inicjatywa BYPOL, jej dziennikarz Anton Motolko oraz niezależny białoruski działacz Franciszak Wieczorka. Według relacji Wieczorki w niedzielę rano w bazie lotniczej w Maczuliszczy w obwodzie mińskim na Białorusi doszło do dwóch eksplozji, w wyniku których uszkodzony został rosyjski samolot wojskowy i transportowy oraz pługi śnieżne.

Eksplozje na białoruskim lotnisku. Milicjanci zatrzymywali kierowców w okolicy

W pobliżu wspomnianej bazy lotniczej okoliczni mieszkańcy zauważyli znaczną liczbę żołnierzy oraz ekipę policji drogowej, które sprawdzały wszystkie przejeżdżające samochody. Według wstępnych doniesień policjanci zatrzymywali samochody w kilku miejscach wokół bazy lotniczej, kontrolowała bagażniki i sprawdzała oraz dokumenty tożsamości kierowców – pisze „Ukraińska Prawda”.

„Dwie eksplozje mogą być wynikiem sabotażu i dywersji. Lotnisko jest odgrodzone. KGB i tajne służby sprawdzają samochody, pracowników, mieszkańców, przechodniów. Sprawdzane są także telefony komórkowe przechodniów” – pisał Wiaczorka. W niedzielę wieczorem dodał, że partyzanci z grupy „Zwycięstwo” potwierdzili udaną operację specjalną wysadzenia rzadkiego rosyjskiego samolotu na lotnisku w Maczuliszczy pod Mińskiem. „To najbardziej udana dywersja od początku 2022 roku” – skomentował.

To właśnie z lotniska w Maczuliszczy zwykle startują myśliwce zdolne do przenoszenia pocisków „Kindżał”. Niestety, ukraińska armia nie dysponuje środkami, które umożliwiają zestrzeliwanie tego typu pocisków. 25 lutego grupa monitorująca „Białoruski Hajun” odnotowała, że cztery MiG-i 31K wystartowały z nietypowej lokalizacji, lotniska w Achtubinsku w obwodzie astrachańskim w Rosji. Jak podkreślali obserwatorzy, to lotnisko nie było wcześniej wykorzystywane do ataków na Ukrainę.

