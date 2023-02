To miasto jest wściekle atakowane przez Rosjan. „Epicentrum głównego uderzenia”

Bachmut to miasto położone w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Od długiego czasu jest wściekle atakowane przez rosyjskich okupantów, którzy próbują otoczyć żołnierzy broniącego się kraju i zmusić ich do poddania się, co doprowadziłoby do przejęcia kontroli nad miastem.

Jak poinformował rzecznik wschodniego zgrupowania armii ukraińskiej Siergiej Czerewaty, Bachmut pozostaje „epicentrum głównego uderzenia rosyjskich wojsk”. – W Bachmucie utrzymuje się napięta dynamika walk – podkreślił w rozmowie z portalem Suspilne.

Bachmut „epicentrum głównego uderzenia rosyjskich wojsk”. SG przeprowadziła akcję

Siergiej Czerewaty przekazał także, że jedynie w ciągu minionej doby najeźdźcy atakowali odcinek bachmucki 125 razy – ostrzeliwali ukraińskie cele z artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Ukraińskie służby podały, że zginęło 77 rosyjskich żołnierzy, a 159 zostało rannych.

Państwowa Straż Graniczna Ukrainy poinformowała, że przeprowadziła skuteczną akcję wyeliminowania jednej z rosyjskich grup szturmowych. O samej akcji niewiele wiadomo. Ukraińscy przekazali jedynie, że zginęło dziewięciu rosyjskich żołnierzy, a pięciu zostało rannych.

Napaść Rosji na Ukrainę. Zacięte walki o Bachmut, Ukraińcy mają strategiczny cel

Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną w niedawnej analizie przyjrzeli się sytuacji w Bachmucie. W tym kontekście została przytoczona wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że Ukraina będzie broniła miasta, ale „nie za wszelką cenę”.

Analitycy z amerykańskiego think-thanku zaznaczają, że decyzja o obronie wspomnianego miasta, mimo ponoszonych strat, wpisana jest w strategiczne działania, których celem jest rozbicie sił rosyjskich na froncie, co osłabia moc natarcia najeźdźców na poszczególnych odcinkach.

