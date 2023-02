Gorąca noc w rejonie Bachmutu. Ukraińska armia kontratakuje

Położony w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy Bachmut jest od wielu miesięcy obiektem ataków rosyjskiej armii. Rosjanie próbują zmusić broniących się Ukraińców do poddania się, co doprowadziłoby do przejęcia kontroli nad miastem. Zajęcie tego terenu pozwoliłoby im przejść do ofensywy w kierunku Kramatorska i Słowiańska.

W weekend rzecznik wschodniego zgrupowania armii ukraińskiej Siergiej Czerewaty poinformował, że Bachmut pozostaje „epicentrum głównego uderzenia rosyjskich wojsk”. – W Bachmucie utrzymuje się napięta dynamika walk – podkreślił w rozmowie z portalem Suspilne.

Wojna w Ukrainie. Trwają zacięte walki o Bachmut

W sobotę Ukraińcy dokonali kontrolowanego wysadzenia zapory wodnej w Bachmucie w nadziei, że utworzona przez wodę przeszkoda znacznie utrudni działania Rosjanom. Również w weekend – jak podał Reuters – Ukraińcy przeprowadzili serię kontrataków w rejonie Bachmutu, odpychając na dalsze pozycje wojska rosyjskie w rejonie wsi Jahidne.

O „gorącej nocy pod Bachmutem” donosi też na Twitterze korespondent Polsat News. „Kontratak poszedł na kierunku zbieżnym, na Jagidne, Berchiwke i Paraskowijiwke. Ukraińcy odcinają awangardę sił rosyjskich od reszty zgrupowania, tworząc mały kocioł. Uderzenie przeprowadzono sporymi siłami, złożonymi z elementów czterech brygad. Odcięto część Rosjan, nacierających na zachód. To nie jest wielka ofensywa, ale mały sukces operacyjny i zadanie dużych strat Rosjanom. Walki trwają” – napisał Mateusz Lachowski, zaznaczając jednak, że „Rosjanie rzucili nowe oddziały”.

Ukraińcy włożą „maksymalny wysiłek” w obronę miasta

W poniedziałek rano w najnowszym komunikacie o sytuacji na froncie ukraińska armia przekazała, że Rosjanie nadal kontynuują ataki w Bachmucie i „bezskutecznie przeprowadzali akcje ofensywne” w rejonie kilku osiedli. Z kolei ukraińska agencja Ukrinform opublikowała nagranie wideo pokazujące „z lotu ptaka” skalę zniszczeń w mieście.

Analitycy wojskowi, na których powołuje się Reuters, spodziewają się, że w najbliższych dniach siły ukraińskie włożą „maksymalny wysiłek” w obronę Bachmutu.

Dowódca wojsk lądowych odwiedził żołnierzy

W niedzielę ukraińskich żołnierzy w tym rejonie odwiedził dowódca wojsk lądowych Ołeksandr Syrski. Wojskowy chciał podnieść ich morale, ocenił stan walczących tam jednostek, a także „wysłuchał” problemów, z jakimi muszą mierzyć się żołnierze i „udzielił im pomocy” w ich rozwiązaniu.

