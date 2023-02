„Dramatyczna sytuacja ukraińskich dzieci”. Komisja Europejska i Polska podejmują wspólną inicjatywę

– Komisja Europejska uruchamia wraz z Polska, pod przewodnictwem szefowej KE Ursuli von der Leyen i premiera Mateusza Morawieckiego inicjatywę dotycząca ukraińskich dzieci. Mam świadomość dramatycznej sytuacji ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję i wysłanych do Rosji do adopcji. Szacuje się, że od początku inwazji rosyjskie siły wysłały tysiące ukraińskich dzieci do Rosji – poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant na konferencji prasowej w Brukseli.

Wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Polski

Szczegóły inicjatywy nie są jeszcze znane. Komisja Europejska ma je przedstawić w ciągu kilku najbliższych dni. Z kolei korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka podała na Twitterze, że inicjatywa ma być wspierana przez ONZ. „Chodzi o połączenie sił, zbieranie dowodów, znalezienie dzieci, a odpowiedzialnych postawienie przed sądem” – zacytowała dziennikarka rzeczniczkę Komisji.

„Ważną inicjatywę” w sprawie ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosjan zapowiadał też już w sobotę minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk: Dramatyczny problem

– Nie wiadomo, gdzie się znajduje wiele z tych dzieci. Szacunki są bardzo różne, ale nawet te najbardziej wstrzemięźliwe mówią o co najmniej sześciu tysiącach przypadków udokumentowanych kradzieży dzieci, których los jest dzisiaj nieznany – powiedział przedstawiciel polskiego rządu, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Szynkowski vel Sęk podkreślił, że „na ten problem nie można zamykać oczu”.

– To jest problem dramatyczny, na który świat zachodni musi udzielić odpowiedzi i musi zebrać dowody tych zbrodni i zadbać o to, żeby odpowiedzialnych za te zbrodnie dosięgnęła sprawiedliwość – dodał.

Wąsik: Świat musi krzyczeć

Z kolei w niedzielę wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zwrócił uwagę na Twitterze, że „strona ukraińska twierdzi, że Rosjanie wywieźli z terenów zajętych nawet 150 tys. ukraińskich dzieci”. „Putin działa jak Hitler, który wywiózł 200 tys. polskich dzieci do Rzeszy. Rabunek dzieci został uznany przez Trybunał w Norymberdze za zbrodnię ludobójstwa. Świat musi krzyczeć!!!” – napisał.

