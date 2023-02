Trwają walki wokół Bachmutu. „Sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana”

Położony strategicznie w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy Bachmut jest od wielu miesięcy obiektem ataków rosyjskiej armii. Rosjanie – jak wskazuje Reuters – próbują odciąć do miasta wrażliwe linie zaopatrzenia ukraińskich obrońców i zmusić ich do poddania się lub wycofania. Zdobycie górniczego miasta byłoby dla Kremla pierwszym, dużym sukcesem na froncie od ponad pół roku i otworzyłoby drogę do zdobycia pozostałych ośrodków miejskich w obwodzie donieckim.

Trwają zacięte walki wokół Bachmutu

Od wielu tygodni wokół Bachmutu trwają ciężkie walki. Rzecznik wschodniego zgrupowania armii ukraińskiej Siergiej Czerewaty poinformował kilka dni temu, że miasto pozostaje „epicentrum głównego uderzenia rosyjskich wojsk”. W weekend ukraińska armia przeprowadziła serię kontrataków, odpychając na dalsze pozycje wojska rosyjskie w rejonie wsi Jahidne.

Z kolei Instytut Badań nad Wojną (ISW) informuje w najnowszym komunikacie, że w rosyjskich źródłach pojawiają się doniesienia o zajęciu przez Rosjan terytoriów na północ od Bachmutu.

Zełenski: Sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana

Do sytuacji na froncie w tamtym rejonie odniósł się w swoim codziennym przemówieniu prezydent Ukrainy. – Jestem w stałym kontakcie z naszymi dowódcami. Szczególną uwagę zwraca się oczywiście na sytuację na wschodzie – w obwodzie donieckim – wskazał w poniedziałek wieczorem Wołodymyr Zełenski.

– Kierunek Bakhmut – sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Wróg nieustannie niszczy wszystko, co może być użyte do ochrony naszych pozycji, do fortyfikacji i obrony – ocenił ukraiński przywódca. Zełenski podkreślił też, że żołnierze walczący w rejonie Bachmut to „prawdziwi bohaterowie”.

Według ukraińskiego analityka wojskowego Ołeha Żdanowa, „południowa część Bachmutu to jedyny obszar, który można określić jako kontrolowany przez Ukraińców”. – We wszystkich innych rejonach sytuacja jest nieprzewidywalna – powiedział, cytowany przez Reutersa. – Nie można powiedzieć, gdzie przebiega linia frontu – dodał.

twitter

Wojska zaczynają grzęznąć w błocie

Z kolei sztab generalny ukraińskiej armii przekazał, że Rosja wzmocniła swoje siły w rejonie Bachmutu i ostrzeliwała osady wokół miasta. Reuters wskazuje, że problemem dla Ukraińców staje się też pogoda – ocieplenie sprawiło, że zamarznięta dotąd ziemia się rozmiękczyła, co utrudnia przemieszczanie się wojsk.

– Obie strony pozostają na swoich pozycjach, bo jak widać, wiosna oznacza błoto. Dlatego nie można iść naprzód – powiedział w rozmowie z Reutersem jeden z ukraińskich żołnierzy.

Czytaj też:

Zastanawiające słowa o Rosji. „Niewielu przedstawicieli elit popiera kontynuowanie wojny”Czytaj też:

Rocznica, której wszyscy się bali. Rosyjski kapiszon czy cisza przed burzą?