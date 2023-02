Niepokojące ustalenia władz Ukrainy. Zbliża się ofensywa Rosji?

Przypomnijmy: wraz ze zbliżaniem się rocznicy rozpoczęcia przez Rosję napaści na Ukrainę narastały obawy, że w okolicach tej daty najeźdźcy rozpoczną potężną ofensywę.

Rosja nie rozpoczęła spodziewanej ofensywy

Do chwili obecnej sytuacja nie uległa poważnej zmianie. Podobnie jak w ostatnich tygodniach, najbardziej zacięte toczą się o miejscowość Bachmut w obwodzie donieckim. Choć Rosjanie ponoszą tam ogromne straty, nie zaprzestają szturmów.

Warto przy tym pamiętać, że główny komponent rosyjskich sił, które atakują Bachmut, stanowią najemnicy z Grupy Wagnera. Większość z nich to kryminaliści, którzy w zamian za obietnicę ułaskawienia zostali zwerbowani w zakładach karnych.

Gubernator Kim: Rosja była gotowa do zmasowanego ataku

Gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym ostrzega, że spodziewana ofensywa Rosjan może nadejść lada dzień. Zaapelował do swoich rodaków, aby „byli gotowi na wszystko”.

– Rosja jest gotowa do zmasowanego ataku na Ukrainę już w piątek, ale odkłada go na później (...) Rosjanie są technicznie gotowi do uderzenia. Z pewnych powodów tolerują przyjmowanie ciosów, ale wciąż się do tego intensywnie przygotowują. Przeprowadzają rozpoznanie i zmieniają taktykę — tłumaczył gubernator Kim.

Zaogniają się walki w Bachmucie

Niestety, to nie jedyne niepokojące doniesienia. Dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski poinformował, że obrona Bachmutu staje się coraz trudniejsza.

– Sytuacja (...) jest nadzwyczaj napięta. Mimo znacznych strat wróg rzucił do szturmu najlepiej przygotowane oddziały szturmowe Grupy Wagnera, które próbują przerwać obronę naszych wojsk i otoczyć miasto – zrelacjonował gen. Syrski.

