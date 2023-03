NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Tak Rosja stara się spowolnić dostawy broni od Zachodu

9:49 Ukraiński analityk wojskowy Ołeh Żdanow powiedział, że „przełom na północnej flance Bachmutu”, w wyniku którego wojska rosyjskie weszły wczoraj między wsie Berchiwka i Jahydne w celu okrążenia miasta, „stanowi dla nas wyraźne zagrożenie”. Cytuje go Sky News. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wczorajszym przemówieniu wideo mówił, że intensywność walk w okolicy Bachmutu rośnie. 9:40 We wtorek 28 lutego fińskie media poinformowały o rozpoczęciu robót ziemnych, związanych z planem postawienia muru granicznego. Ogrodzenie ma zabezpieczać kraj przed niekontrolowanym ruchem transgranicznym z kierunku rosyjskiego. Mur graniczny między Finlandią i Rosją już powstaje. „Testowa wersja” 9:25 Rzeczniczka Sił Obrony na południu Ukrainy Natalia Humeniuk ostrzegła, że „w ciągu najbliższych kilku dni Rosja może przeprowadzić zmasowany atak rakietowy na Ukrainę”. Więcej piszemy o tym tutaj. Rosjanie szykują się do zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainie? Niepokojące doniesienia 8:56 W ciągu minionej doby Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły 4 łodzie „sabotażowe” okupantów na Mierzei Kinburnskiej. Informację przekazała rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe armii ukraińskiej Natalia Humeniuk. 8:43 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Ukraińcy odparli 85 rosyjskich ataków w ciągu 24 godzin. Ataki koncentrowały się na kierunkach kupiańskim, łymanskim, bachmuckim, awdijiwskim i szachtarskim. W ciągu doby wojska rosyjskie wystrzeliły dwa pociski i przeprowadziły 12 nalotów, w tym przy użyciu dronów, które mieli zestrzelić ukraińscy obrońcy. Ponadto Rosjanie przeprowadzili dziesiątki ataków rakietowych, a cywile zostali ranni. 8:32 W środę rano w Czuhujewie w obwodzie charkowskim dwie osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału – 52-letni mężczyzna i 13-letni chłopiec. Mężczyzna został trafiony odłamkami i trafił do szpitala, chłopiec odniósł lekkie obrażenia. Poinformował o tym Ołeh Siniegubow, gubernator obwodu charkowskiego. 8:22 1 marca Ukraina świętuje pierwszy dzień wiosny. Korespondent BBC w Ukrainie zacytował premiera Szmyhala. „Najtrudniejszy okres mamy za sobą. Wytrzymaliśmy rosyjski terror energetyczny” – mówił. twitter.com 8:13 W ubiegłym tygodniu Parlament Ukrainy zrobił pierwszy krok otwierający drogę do rekompensat za mieszkania zrujnowane przez rosyjską agresję. Trzy osoby opowiedziały „Wprost”, jak żyją w Ukrainie po utracie swoich mieszkań i domów. Wieżowiec w Kijowie stał się symbolem. Jak żyją Ukraińcy po stracie domów? 7:59 „Wyraźny wzrost liczby fałszywych ostrzeżeń o zagrożeniu biochemicznym i nuklearnym towarzyszy skoordynowanej rosyjskiej operacji informacyjnej przy użyciu fałszywych flag, która oskarża Ukrainę o przygotowania do inwazji na okupowane przez Rosję Naddniestrze w Mołdawii” – zauważają analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. 7:50 Szef władz obwodowych obwodu dniepropietrowskiego Mykoła Łukaszuk poinformował, że w nocy Rosjanie atakowali dystrykt Nikopol osiem razy. „Cztery wioski znalazły się pod ostrzałem, na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych” – dodał. 7:38 Eksperci z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) odnotowali, że Rosja intensyfikuje operacje informacyjne, aby powstrzymać Zachód w dostarczaniu broni Ukrainie. „Wydaje się, że rosyjskie władze intensyfikują promocję operacji wywiadowczych pod fałszywą flagą, aby odwrócić uwagę od braku namacalnych zwycięstw na polu bitwy i spowolnić dostarczanie czołgów i innej pomocy przez Zachód przed oczekiwanymi ukraińskimi kontrofensywami” – czytamy. 7:30 Wojna w Ukrainie trwa od 371 dni. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji.

