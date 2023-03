Ukraińcy wycofają się z Bachmutu? Doradca Zełenskiego o „strategicznym odwrocie”

– Rosja próbuje teraz otoczyć Bachmut i wykorzystuje do tego celu najlepsze jednostki grupy Wagnera, najwyraźniej najlepiej wyszkolonych i najbardziej doświadczonych – przekazał w wywiadzie dla CNN Ołeksandr Rodniański, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. – Oczywiście nasze wojsko rozważy wszystkie opcje. Jak dotąd, utrzymaliśmy miasto, ale jeśli będzie to konieczne, wykonany zostanie strategiczny odwrót, ponieważ nie zamierzamy tak po prostu poświęcić naszych ludzi za nic – kontynuował.

Jak dodał, ostateczna decyzja należy do armii. Ołeksandr Rodniański zapewnił także, że nawet jeśli Rosjanie przejmą kontrolę nad kolejnymi terenami i będą tymczasowo je okupować, napotkają silny opór na kolejnych odcinkach.

Już wcześniej Wołodymyr Zełenski nie wykluczał, że trzeba będzie dokonać pewnego rodzaju kalkulacji. – To nie jest szczególnie duże miasto. W rzeczywistości, jak wiele innych w Donbasie, zostało zdewastowane przez Rosjan. Ważne jest, byśmy go bronili, ale nie za wszelką cenę i nie po to, by wszyscy zginęli – powiedział lider Ukrainy w rozmowie z „Corriere della Sera".

Zacięte walki o Bachmut. „ Jest to strategiczne miasto”

Okupanci, mimo ponoszonych strat, od miesięcy zaciekle dążą do zdobycia miasta. Uzupełniają braki kolejnymi zmobilizowanymi, co pozwala im utrzymać znaczną przewagę liczebną. Rosjanie planowali przejąć oficjalnie kontrolę nad Bachmutem przed rocznicą tzw. „specjalnej operacji wojskowej”, a w rzeczywistości pełnowymiarowej wojny w Ukrainie.

– Rosjanie próbują zająć Bachmut od sześciu miesięcy. Robią to w sposób nieudolny, ale konsekwentny. Jest to strategiczne miasto, które otwiera drogę na ważne miejscowości, a jego okupacja domknęłaby przejęcie Donbasu. Gdyby Rosjanom udało się zdobyć Bachmut, zyskaliby „wyjście” na Kramatorsk i Słowiańsk, które z całą pewnością będą kolejnymi twierdzami ukraińskiego oporu – komentowała w rozmowie z „Wprost” prof. Agnieszka Legucka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).







