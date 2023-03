Jak długa potrwa wojna w Ukrainie? Doniesienia wywiadu nie dają powodów do optymizmu

Główne założenia raportu streszcza „Europejska Prawda”. Biuro Ochrony Konstytucji to najważniejsza służba specjalna Łotwy, pełniąca funkcje wywiadowcze i kontrwywiadowcze.

Wojna w Ukrainie. Łotewski wywiad o celach Putina

„Według naszych szacunków działania wojenne będą kontynuowane co najmniej przez cały 2023 rok… Strategiczne cele Rosji nie uległy zmianie, więc jest prawdopodobne, że planuje wznowienie ofensywy po zimowym okresie odpoczynku. Rosyjski reżim wciąż rozważa możliwość ponownej ofensywy na Kijów. Zdobycie Donbasu pozostanie minimalnym celem taktycznym” – można przeczytać w raporcie.

Zaznaczono w nim, że Ukraina potrzebuje do zwycięstwa znacznie większego wsparcia militarnego ze strony Zachodu. Autorzy piszą, że zarówno Rosji jak i Ukrainie brakuje uzbrojenia i amunicji, więc czynnikiem przesądzającym o dalszym rozwoju sytuacji na froncie będzie zdolność obu stron do ich jak najszybszego pozyskania lub wyprodukowania.

Łotewski wywiad ocenił, że prawdopodobieństwo użycia przez Rosję broni jądrowej jest obecnie niewielkie, ponieważ mogłoby to doprowadzić do bardziej bezpośredniego zaangażowania Zachodu w wojnę i zrazić do niej państwa przyjazne Rosji, takie jak Chiny czy Indie.

„Broń nuklearna może zostać użyta, jeśli zdaniem Putina istnienie reżimu będzie zagrożone. Przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje” – czytamy w dokumencie.

We wtorek minister obrony Łotwy Ināra Mūrniece, w czasie dyskusji na temat nowej koncepcji obrony narodowej, stwierdziła, że jej kraj powinien być zdolny do stawienia oporu przez co najmniej 10 dni w przypadku jakiejkolwiek agresji lub zagrożenia.

