Rosja przegrała największą bitwę pancerną w wojnie w Ukrainie. Powtórzyła wcześniejsze błędy

The New York Times podaje, że Rosja wysłała na ukraiński front czołgi z czasów zimnej wojny i została zdziesiątkowana. Ukraińscy urzędnicy relacjonują trzytygodniową bitwę w pobliżu Wuhłedaru, którą opisują jako największą bitwę pancerną podczas trwającego do tej pory konfliktu. Rosja poniosła w tym starciu dotkliwą porażkę. Rosjanie ruszyli kolumną do przodu, z kolei Ukraińcy manewrowali defensywnie, strzelając z dystansu lub z ukrycia, gdy rosyjskie cele znalazły się w ich zasięgu.

Rosjanie stracili w „wielkiej bitwie” pod Wuhłedarem 130 czołgów i transporterów opancerzonych

– Analizowaliśmy jakimi drogami się poruszają, chowaliśmy się i czekaliśmy – opowiedział jeden z ukraińskich wojskowych. Rosjanie wpadli w zasadzkę, popełniając te same błędy, przez które stracili setki czołgów na poprzednich etapach wojny. W bitwie pod Wuhłedarem Moskwa straciła według Ukraińców co najmniej 130 czołgów i transporterów opancerzonych. Straty Rosji wynikały po części z braku doświadczenia. Nowo wcieleni żołnierze nie znali zasadzek, jakie szykują na nich Ukraińcy.

Ukraińscy żołnierze pewnego razu schwytali medyka, który został przydzielony do obsługi czołgu. Rosja miała stracić tak wiele czołgów, że zdecydowała się na zmianę taktyki i wykorzystanie do ataków piechoty. Na powiązanym z Grupą Wagnera kanale Szara Strefa w serwisie Telegram pojawiła się informacja, że „krewni zabitych są skłonni niemal do zabójstwa i krwawej zemsty na generale” odpowiedzialnym za ataki w pobliżu Wuhłedaru.

Dotkliwa porażka Rosjan po trzech tygodniach walk o Wuhłedar. Wpadli w zasadzkę Ukraińców

Jeden z ukraińskich żołnierzy wyznał, że czym polegała zasadzka. Ukraińcy pozostawili drogę czystą i zaminowali okoliczne pobocza i pola. Kolumna czołgów staje się najbardziej zagrożona w momencie, kiedy dochodzi do ostrzału. Kierowcy próbują w panice zawrócić i wjeżdżają w zaminowane pobocze. Wtedy wysadzone pojazdy działają jako przeszkoda, spowalniając lub zatrzymując kolumnę. Wówczas ukraińska artyleria otwiera ogień i zabija Rosjan próbujących uciec z uszkodzonych czołgów.

