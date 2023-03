Ukraińcy wzmacniają Bachmut. Ta decyzja może zapowiadać jeden z trzech scenariuszy

Ukraina wysyła posiłki do zdewastowanego Bachmutu w obwodzie donieckim, prowadząc kolejne wojska do „krwawego tygla” – podaje „The New York Times”. Walki w tym mieście toczą się od miesięcy, a w ostatnim czasie sytuacja broniących się przed rosyjską napaścią żołnierzy stała się krytyczna. Obie strony ponoszą wielkie straty, ale to siły rosyjskie z biegiem czasu zacieśniają swój ucisk. Dążą do okrążenia ukraińskich oddziałów i przejęcia pełnej kontroli nad miastem.

Bitwa o Bachmut. „NYT” o trzech scenariuszach

Jak zaznacza „The New York Times”, misja podjęta przez Ukrainę pozostaje „niejasna”. Dziennikarze, którzy przeanalizowali sytuację w Bachmucie, przypominają w tym kontekście wypowiedź ukraińskiej wiceminister obrony. Hanna Maliar przekazała, że rząd zadecydował o wysłaniu do Bachmutu kolejnych żołnierzy. Jednocześnie nie podała żadnych szczegółów w sprawie. Niewiadomą pozostaje, jak wielkie będzie to wzmocnienie oraz jaka ma być rola nowych oddziałów w bitwie.

„The New York Times” wskazuje trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Pierwszy zakłada, że nowe siły miałyby pomóc w tworzeniu kolejnych okopów i umocnień, aby utrzymać kontrolę przynajmniej nad częścią miasta, jednocześnie zadając maksymalne straty Rosjanom.

Niewykluczone również, że zostaną użyte do tzw. „związania sił rosyjskich”, aby nie mogły zostać przerzucone do innych bitew, a co za tym idzie, nie wzmocniły natarcia na kolejnych odcinkach. „NYT” zakłada także, że być może wzmocnienie liczebności ukraińskich żołnierzy w Bachmucie ma zapewnić „pewnego rodzaju logistyczne wsparcie” w przeprowadzeniu wycofywania się z miasta.

Ukraińcy poddadzą Bachmut? Doradca Zełenskiego o „strategicznym odwrocie”

O „strategicznym odwrocie” w wywiadzie dla CNN mówił doradca Wołodymyra Zełenskiego. – Rosja próbuje teraz otoczyć Bachmut i wykorzystuje do tego celu najlepsze jednostki grupy Wagnera, najwyraźniej najlepiej wyszkolonych i najbardziej doświadczonych – przekazał Ołeksandr Rodniański. – Oczywiście nasze wojsko rozważy wszystkie opcje. Jak dotąd, utrzymaliśmy miasto, ale jeśli będzie to konieczne, wykonany zostanie strategiczny odwrót, ponieważ nie zamierzamy tak po prostu poświęcić naszych ludzi za nic – kontynuował.

Już wcześniej Wołodymyr Zełenski nie wykluczał, że trzeba będzie dokonać pewnego rodzaju kalkulacji. – To nie jest szczególnie duże miasto. W rzeczywistości, jak wiele innych w Donbasie, zostało zdewastowane przez Rosjan. Ważne jest, byśmy go bronili, ale nie za wszelką cenę i nie po to, by wszyscy zginęli – powiedział lider Ukrainy w rozmowie z „Corriere della Sera".







