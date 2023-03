Jeden żołnierz zniszczył pięć rosyjskich czołgów. Nagranie trafiło do sieci

Ukraińcy od początku wojny z Rosją dają dowody nie tylko odwagi i wytrwałości na polu bitwy, ale też dużej skuteczności. Raporty o strąconych śmigłowcach czy zniszczonych wozach bojowych potwierdzane są nagraniami i zdjęciami unieruchomionych maszyn. Od początku podkreśla się też, że dużą rolę odgrywa w tym nowoczesny sprzęt, dostarczany przez zachodnich sojuszników, w tym amerykańskie javeliny.

Ukrainiec zniszczył pięć czołgów w jednej bitwie

To właśnie tego typu wyrzutnią miał posługiwać się ukraiński żołnierz, który według Ministerstwa Obrony Ukrainy zniszczył pięć rosyjskich czołgów pod Marjinką. Wszystko miało wydarzyć się podczas „jednej bitwy”, choć nie podano, jak długo trwało całe starcie. Do komunikatu chwalącego sprawność wojaka dołączono nagranie ze zniszczonymi maszynami. Nie podano jednak, czy były to właśnie cele operatora javelina.

Urzędnicy podkreślali, że tego dnia w bitwie w rejonie Marjinki siły wroga straciły łącznie aż 12 pojazdów: 7 wozów bojowych piechoty oraz 5 czołgów. Nagranie załączone do tweeta pochodziło od ukraińskiej 79. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej.

Javelin, szczyt rozwoju broni przeciwpancernej

FGM-149 Javelin może niszczyć cele opancerzone na dystansie do 2500 metrów. Działa w trybie „wystrzel i zapomnij”. Oznacza to, że po wskazaniu celu i naciśnięciu spustu (a konkretnie dwóch spustów), rakieta sama leci do celu, a żołnierz może zmienić stanowisko i ukryć się, zanim jeszcze nastąpi eksplozja.

Odnajdywanie celu w rakiecie Javelin działa na zasadzie czujnika podczerwieni, który „widzi” ciepło. Aby dało się obrać za cel pojazd lub inny sprzęt, musi on różnić się temperaturą od otoczenia. Według producenta wystarczy zaledwie kilka stopni Celsjusza różnicy.

W czasie wyścigu zbrojeń, gdy pociski przeciwpancerne stały się skuteczne przeciw większości stosowanych w czołgach pancerzy, czołgi i ich załogi stały się bezbronne. Zastosowanie odpowiednio grubego pancerza sprawiłoby, że pojazd byłby tak ciężki, że straciłby większość swojej mobilności. Jako odpowiedź na zagrożenie powstał więc pancerz reaktywny.

