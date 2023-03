Rosja porównana do Państwa Islamskiego. „Tyle zostało z miasta Marjinka”

Andrij Jermak publikując zdjęcia 10-tysięcznej miejscowości Marjinka stwierdził, że Rosjanie starli ją z powierzchni Ziemi. „Marjinka przestała istnieć. Tak wyglądają skutki działalności terrorystycznej Rosji. Mało czym się różnią od Państwa Islamskiego” – pisał w wiadomości na Telegramie.

Jermak pyta o zapłatę za Marjinkę. Pisze o Państwie Islamskim

Dołączył zdjęcie, które przywodzi na myśl postapokaliptyczne filmy. W sieci znaleźć można więcej fotografii, pokazujących wstrząsające zniszczenia. Jermak zwrócił uwagę, że przed wojną miasteczko „żyło i kwitło”. Z Marjinki ostatni cywile uciekli jeszcze w listopadzie 2022 roku.

„Jaka ma być zapłata od Rosjan za Marjinkę i inne miasta Ukrainy, za zbrodnie i zabójstwa? Trybunał” – pisał. Zdaniem Jermaka odpowiedzią muszą być jak najostrzejsze sankcje, izolacja Rosji na arenie międzynarodowej, a do tego reparacje wojenne, demilitaryzacja kraju oraz upadek reżimu rządzącego na Kremlu.

Ukraińcy zadają Rosjanom ciężkie straty

Pocieszające może być w tej sytuacji, że pod Marjinką Rosjanie wciąż tracą dużo sprzętu i żołnierzy. Ukraińcy od początku wojny dają dowody nie tylko odwagi i wytrwałości na polu bitwy, ale też dużej skuteczności. Raporty o strąconych śmigłowcach czy zniszczonych wozach bojowych potwierdzane są nagraniami i zdjęciami unieruchomionych maszyn. Od początku podkreśla się też, że dużą rolę odgrywa w tym nowoczesny sprzęt, dostarczany przez zachodnich sojuszników, w tym amerykańskie javeliny.

To właśnie tego typu wyrzutnią miał posługiwać się ukraiński żołnierz, który według Ministerstwa Obrony Ukrainy zniszczył pięć rosyjskich czołgów pod Marjinką. Wszystko miało wydarzyć się podczas „jednej bitwy”, choć nie podano, jak długo trwało całe starcie. Do komunikatu chwalącego sprawność wojaka dołączono nagranie ze zniszczonymi maszynami. Nie podano jednak, czy były to właśnie cele operatora javelina.

Urzędnicy podkreślali, że tego dnia w bitwie w rejonie Marjinki siły wroga straciły łącznie aż 12 pojazdów: 7 wozów bojowych piechoty oraz 5 czołgów. Nagranie załączone do tweeta pochodziło od ukraińskiej 79. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej.

