Prezydent Ukrainy przewiduje, kto zlikwiduje Władimira Putina. „Kiedy? Nie wiem”

Wołodymyr Zełenski w dokumencie z okazji rocznicy rosyjskiej inwazję na Ukrainę przewiduje, że Władimir Putin ostatecznie zostanie zlikwidowany przez ludzi z własnego kręgu – poinformował portal The Mirror. Najbliższe otoczenie prezydenta Rosji tworzą zaufani zwolennicy twardych i zdecydowanych działań oraz przeciwnicy kompromisów. Zaliczają się do nich m.in. byli oficerowie KGB, z którymi Putin zna się od lat.

Wołodymyr Zełenski nie ma wątpliwości. Dni Władimira Putina są policzone

Według analityków jest mało prawdopodobne, aby odwrócili się od rosyjskiego przywódcy, bo zawdzięczają mu swoje stanowiska. Z czasem jak kolejne porażki Rosji stały się coraz bardziej widoczne, zaczęło jednak dochodzić do konfliktów. Zełenski jest przekonany, że w pewnym momencie nastąpi moment, w którym brak stabilności reżimu, na którego czele stoi prezydent Rosji, będzie odczuwalny w rosyjskim państwie.

Ukraiński przywódca wskazał, że mogą się do tego przyczynić sankcje gospodarcze. – Wtedy mięsożercy będą jeść mięsożerców. To bardzo ważne i wtedy będą potrzebowali powodu, aby to uzasadnić. Przypomną sobie słowa Komarowa (Dmytro, dziennikarza, który prowadził rozmowę – red.), Zełenskiego, będą pamiętać. Znajdą powód, aby zabić mordercę. Czy to się stanie? Tak. Kiedy? Nie wiem – powiedział ukraiński przywódca.

Rosjanie nie chcą słuchać prezydenta Ukrainy ws. wojny. Ukraiński przywódca o ścianie

Zełenski często apelował do Rosjan, aby postawili się Putinowi i sprzeciwili się wojnie. – Niestety, nie słyszą, jest ściana – ubolewał prezydent Ukrainy. Zełenski wyraził jednak nadzieję, że w końcu się to zmieni. Ukraiński przywódca nazwał Putina „tyranem”. – To okropny człowiek – podsumował Zełenski.

