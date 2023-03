Kluczowa droga w Bachmucie pod kontrolą Ukrainy. „Sytuacja jest podobna do piekła”

Od wielu dni toczą się zacięte walki o Bachmut. W sobotę 4 marca presja ze strony Rosjan stała się jeszczce większa, gdy ostatni cywile, wspierani przez ukraińskie wojska, próbowali uciec z miasta.

Reporter agencji Associated Press zauważył w okolicach Bachmutu, że żołnierze ustawili specjalny most pontonowy, żeby pomóc mieszkańcom dostać się do najbliższej wioski – Chromowe. W czasie ewakuacji zginęła kobieta, a dwóch mężczyzn zostało rannych, ponieważ odbywała się ona pod nieustannym ostrzałem rosyjskich wojsk.

W rozmowie z CNN zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej Wołodymyr Nazarenko przekazał, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu. – Pod pełną kontrolą ukraińskich sił zbrojnych jest autostrada Bachmut-Kostantynówka – stwierdził dodając, że droga ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia zaopatrzenia dla miasta.