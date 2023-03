Krwawa bitwa o Bachmut wciąż trwa. „NYT”: Ukraińcy odpierają ataki Rosjan

Krwawa bitwa o Bachmut wciąż trwa, a ukraińskie wojska nadal są w mieście. Jak relacjonuje amerykański „The New York Times”, do walki z Rosjanami ruszyły brygady szturmowe. Wcześniej Ukraińcy utrzymali kontrolę nad główną drogą prowadzącą do miasta.

Od wielu dni trwają zacięte walki o Bachmut. Ukraińskie wojska zapewniają, że nadal utrzymują kontrolę nad miastem. Również amerykański „The New York Times” informuje, że Ukraińcy wciąż skutecznie odpierają ataki Rosjan. „Do ataku przystąpiły ukraińskie brygady szturmowe. W weekend setki żołnierzy dołączyły do kontrofensywy, przeprowadzając ataki z lądu i ostrzeliwując rosyjskie pozycje artylerią z okolicznych wzgórz” – czytamy w relacji z frontu. Jak przypomina agencja Unian, wcześniej ukraińscy żołnierze zaczęli odpychać Rosjan od głównej drogi prowadzącej do miasta. „To uratowało zarówno linię zaopatrzenia, jak i drogę odwrotu” – zaznacza Unian. Kluczowa droga w Bachmucie pod kontrolą Ukrainy Z najnowszego raportu Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) wynika, że chociaż Rosjanie zapewnili sobie dość sporą przewagę pozycyjną, nie będą w stanie szybko domknąć okrążenia miasta. Nie udało im się także zmusić ukraińskich wojsk do wycofania się z Bachmutu. 4 marca Serhij Czerewaty, rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy, potwierdził, że siły ukraińskie broniące Bachmutu nadal są w mieście i utrzymują linię obrony. W rozmowie z CNN zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej Wołodymyr Nazarenko przekazał, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę także nad kluczową drogą do Bachmutu. – Pod pełną kontrolą ukraińskich sił zbrojnych jest autostrada Bachmut-Kostantynówka – zapewnił. Jak dodał, droga ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia zaopatrzenia dla miasta. Nazarenko przyznał jednocześnie, że sytuacja wokół Bachmutu, a także na całym froncie wschodnim, „jest podobna do piekła”. W cieniu walki o miasto ma toczyć się także spór między prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a gen. Wałerijem Załużnym. Podłożem pojawiających się napięć ma być inne podejście do prowadzenia bitwy o Bachmut. Czytaj też:

