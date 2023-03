Szef ukraińskiego wywiadu o relacjach z Polską. „Nowy sojusz – dlaczego nie?”

Przypomnijmy: pochodzący z Kijowa 37-letni Kyryło Budanow jest jedną z najważniejszych postaci we władzach Ukrainy.

Budanow: Rosja ma zasoby najdalej do 2025 r.

Od sierpnia 2020 r. sprawuje on funkcję szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, czyli ukraińskiego wywiadu wojskowego. We wtorek, 7 marca, TVP Info opublikowało rozmowę z Budanowem, w której m.in. podzielił się swoimi przewidywaniami na temat dalszego przebiegu rosyjskiej agresji.

Zdaniem Budanowa, Rosja nie będzie mogła sobie pozwolić – wbrew obawom niektórych komentatorów – na kontynuowanie agresji przez wiele lat. Jak wynika z ustaleń ukraińskiego wywiadu, zasoby ekonomiczne Rosji ulegną wyczerpaniu najdalej w 2025 r.

Budanow: Rosja nie może już niczego poważnego zrobić

Zwrócił uwagę, że już teraz armia rosyjska boryka się z olbrzymimi brakami nowoczesnego uzbrojenia. Wystarczy zresztą wspomnieć, że – jak wynika z ukraińskich szacunków – od 24 lutego ubiegłego roku Rosja straciła nad Dnieprem ponad 3400 czołgów.

– W czasie tej wojny Rosja uruchomiła już wszystko, co miała w magazynach. Wcześniej śmiali się z nich, że czołgi T-62 to starocie! A teraz pojawiły się nawet T-55. Ta wojna wyniszcza Rosję. Oni to doskonale wiedzą – ocenił Budanow.

Podkreślił, że „Rosja nie może już niczego poważnego zrobić”, a piętrzące się w Donbasie „stosy trupów” nie odmienią losów wojny na korzyść najeźdźców.

Budanow: To było samo serce tego planu

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego przypomniał, że najeźdźcy byli przygotowani na zupełnie inny przebieg wydarzeń nad Dnieprem.

Byli przekonani, że uda im się przejąć kontrolę nad Ukrainą w ciągu zaledwie kilku dni, a następnie zainstalować w Kijowie marionetkowy, usłużny wobec Kremla rząd. Na jego czele którego stanąłby zapewne ukrywający się od lat w Rosji były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz.

– To było samo serce tego planu, sedno całej tej rosyjskiej koncepcji ataku. Oni naprawdę chcieli w ciągu trzech dni podnieść flagę nad siedzibą rządu w Kijowie i nie później niż w ciągu 10 dni stłumić wszelki opór, jeśliby się taki pojawił, w innych rejonach Ukrainy. Ale w to ostatnie szczerze wątpili. Dlatego zasadniczy plan był przewidziany na trzy dni. A został przez nas udaremniony już pierwszego dnia – skwitował Budanow.

Budanow o relacjach z Polską: Nowy sojusz – dlaczego nie?

Zwrócił uwagę, że następstwem rosyjskiej napaści jest historyczne zbliżenie Polski i Ukrainy. Szef ukraińskiego wywiadu opowiada się za zacieśnieniem relacji między naszymi krajami.

– Dla Ukrainy Polska jest strategicznym sojusznikiem i sądzę, mam taką nadzieję, że i dla Polski Ukraina jest strategicznym sojusznikiem i partnerem. Jeśli chodzi o moje zdanie, jestem za najgłębszą integracją naszych państw. We wszystkich sferach, absolutnie we wszystkich (…) Federacja – nie wiem, ale jakiś nowy alians, nowy sojusz – dlaczego nie? Ta wojna pokazała, że Ukraina może być co najmniej silnym sojusznikiem i to w dowolnej dziedzinie życia – podsumował Kyryło Budanow

