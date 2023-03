Sekretarz generalny ONZ przybył do Kijowa. Będzie prowadził ważne negocjacje

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przebywa w Ukrainie już po raz trzeci od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym ubiegłego roku. W czasie wizyty spotka się między innymi z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca i sekretarz generalny OZN mają omówić, jak przekazano wcześniej w oświadczeniu, „kontynuację inicjatywy porozumienia zbożowego we wszystkich jego aspektach, a także inne istotne kwestie”.

Negocjacje w sprawie nowej umowy zbożowej

Porozumienie zbożowe między OZN, Turcją, Rosją i Ukrainą zostało zawarte w lipcu ubiegłego roku. Zezwala ono na kontrolowany eksport zboża z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym. Początkowo umowa obowiązywała przez 120 dni – do listopada, ale po trudnych negocjacjach została przedłużona o kolejne cztery miesiące. Aktualnie obowiązująca umowa wygasa 18 marca, a ONZ nalega na jej kolejne przedłużenie.

Turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu powiedział w niedzielę, że Ankara dokłada wszelkich starań, by przedłużyć porozumienie zbożowe. – Ciężko pracujemy nad sprawnym wdrożeniem i dalszym rozszerzeniem umowy zbożowej – powiedział. Szef MSZ Turcji rozmawiał też w tej sprawie z Guterresem.

Rosja stawia warunki

Ukraina zadeklarowała, że będzie dążyć do przedłużenia umowy na dłuższy okres, nawet do roku. Z kolei Rosja oświadczyła, że zgodzi się na przedłużenie umowy, ale „tylko pod warunkiem uwzględnienia interesów jej producentów produktów rolnych i nawozów w zakresie swobodnego dostępu do rynków światowych”.

W połowie lutego Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy oskarżyły Rosję o zakłócanie pracy korytarza zbożowego. Stwierdzono między innymi, że od kilku miesięcy Rosjanie opóźniają inspekcję statków płynących przez Cieśninę Bosfor do i z ukraińskich portów.

Czytaj też:

Kolejny bohater stworzony przez bestialstwo Rosjan. Ukraińcy wściekliCzytaj też:

10 miesięcy walk i taktyczne zwycięstwo? Analitycy o potencjalnym zdobyciu Bachmutu