W Sztokholmie odbywa się nieformalne spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Podczas wydarzenia jest obecny także sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg w czasie konferencji prasowej mówił o sytuacji w Ukrainie, a konkretnie o Bachmucie – mieście w obwodzie donieckim, które jest zaciekle atakowane przez rosyjskie oddziały wspierane przez najemników z Grupy Wagnera.

Bachmut wkrótce upadnie? Alarmujące słowa Jensa Stoltenberga

– Rosja rzuca coraz to większe siły do walki. Ale brakuje jej jakości, co próbuje nadrobić ilością. (Okupanci – red.) Ponieśli duże straty, ale jednocześnie nie możemy wykluczyć, że w najbliższych dniach Bachmut może upaść – ocenił Jens Stoltenberg. Zdaniem sekretarza generalnego NATO nawet gdyby taki scenariusz się ziścił, a co za tym idzie, Rosjanie przejęliby kontrolę nad miastem, nie musi to być punkt zwrotny w wojnie. – To tylko podkreśla, że nie powinniśmy lekceważyć Rosji. Musimy nadal udzielać wsparcia Ukrainie – podkreślił Jens Stoltenberg.

Walki w Bachmucie toczą się od wielu miesięcy, ale w ostatnich tygodniach stały się jeszcze bardziej zacięte. Już kilka tygodni temu pojawiały się pierwsze doniesienia, z których wynikało, że Ukraińcy mogą wycofać się z miasta. Spekulacje podsyciła też wypowiedź doradcy prezydenta Ukrainy Ołeksandra Rodniańskiego, który stwierdził, że przeprowadzenie „strategicznego odwrotu” nie jest wykluczone.

– Zajęcie Donbasu to był element minimum z planu nakreślonego przez Rosję, gdy rozpoczynała inwazję. Powtarzano hasła o „oswobodzeniu ludności Donbasu” i „obronie ludności rosyjskojęzycznej w tym regionie” przed rzekomym „ludobójstwem ze strony tzw. reżimu kijowskiego”. To był cel wyznaczony przez Władimira Putina w marcu 2022 r. Minęło 12 miesięcy i – na tym polu – Rosjanie ponieśli porażkę, bo nie zrealizowali tego celu – komentowała w niedawnej rozmowie z „Wprost” prof. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.







