Prezydent Duda w CNN: Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29

Przypomnijmy: w dniach 6-8 marca, tj. od poniedziałku do środy, prezydent Andrzej Duda przebywał w oficjalną wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Duda ostrzegał przed rosyjską propagandą

Jednym z celów jego wizyty było omówienie z władzami w Abu Zabi sytuacji międzynarodowej, związanej z napaścią Rosji na Ukrainę.

Szczególny nacisk został położony na kwestię przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji, której celem jest zafałszowanie prawdziwego przebiegu wojny nad Dnieprem.

Duda o myśliwcach MiG-29: Jesteśmy gotowi, by dostarczyć

Ostatniego dnia pobytu Duda udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji CNN. Oświadczył w nim, że nasz kraj jest gotowy przekazać Ukrainie swoje MiG-i-29, czyli myśliwce radzieckiej produkcji, w ramach międzynarodowej koalicji.

Duda zaznaczył, że stanowiłyby to ogromne wsparcie dla ukraińskiej armii, gdyż szkolenie pilotów nie byłoby potrzebne. Ukraina również posiada w swoim arsenale te poradzieckie maszyny.

- Ta pozostała część MiG-ów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych: jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć – powiedział prezydent.

Duda wezwał do szkolenia Ukraińców z obsługi F-16

Dodał, że jego zdaniem Ukraina prędzej czy później otrzyma również myśliwce F-16. Wynika to także z faktu, że władze w Kijowie zamierzają dostosować swoje siły zbrojne do standardów NATO. W związku z tym wezwał kraje Zachodu do szkolenia ukraińskich pilotów z obsługi tych samolotów.

- Szkolenie ukraińskich pilotów jest ważne i bardzo potrzebne - skwitował Duda.

CNN uzupełnia, że w Stanach Zjednoczonych ma przebywać obecnie dwóch ukraińskich pilotów wojskowych, którzy testują swoje umiejętności na symulatorach lotu F-16. Zadaniem pilotów jest oszacowanie, ile czasu zajęłoby ich kolegom wystarczające przeszkolenie z obsługi wspomnianych myśliwców.

Czytaj też:

Andrzej Duda w Katarze zachwala Polskę. „Mój kraj jest przykładem”Czytaj też:

Kto zastąpi Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego? Były szef MSZ wskazał kandydatów