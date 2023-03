Atak rakietowy Rosji na Ukrainę. Wybuchy w Kijowie, Zaporoska Elektrownia Jądrowa bez zasilania

W Ukrainie obowiązuje alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakami powietrznymi dla wszystkich obwodów na wschód od żytomierskiego i winnickiego. Alert zaczął obowiązywać o godz. 1 nocy i stopniowo był uruchamiany w kolejnych regionach. Ukraiński publiczny nadawca Suspilne informował o eksplozjach w Chersoniu, a potem kolejno w Mikołajowie, Odessie, Kijowie oraz Dnieprze.

Wojna w Ukrainie. Przerwy w dostawie prądu po ataku Rosjan

W obwodzie kijowskim, czerkaskim, odeskim, mikołajowskim i dnieprowskim mają miejsce awaryjne wyłączenia prądu, aby „zapobiegawczo uniknąć znacznych szkód w infrastrukturze energetycznej”. Gubernator obwodu odeskiego Maksym Marczenko zaznaczył, że rosyjskie pociski uderzyły w infrastrukturę krytyczną w regionie i uszkodziły budynki mieszkalne. Nie było ofiar. Część rosyjskich rakiet zestrzeliła obrona przeciwlotnicza.

Z powodu braku prądu opóźnionych zostało 15 pociągów Kolei Ukraińskich. Na 98 maszyn opóźnienie pięciu wynosiło ponad godzinę, a kolejnych dziesięciu ponad 30 min. Większość z nich jechała z obwodu charkowskiego. Mer Charkowa Ihor Terechow podał, że w mieście doszło do serii eksplozji. Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeh Siniegubow doprecyzował, że miało miejsce 15 ataków na miasto i region. Celem uderzeń stały się obiekty infrastruktury krytycznej. Zaatakowano także budynek mieszkalny.

W Kijowie płoną auta, dym nad elektrownią wodną

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że wybuchy miały miejsce w prawobrzeżnym rejonie hołosijiwskim. Prądu zostało pozbawionych ok. 15 proc. odbiorców, a ogrzewania 40 proc. Do następnej eksplozji w stolicy Ukrainy doszło w rejonie swiatoszyńskim, gdzie dwie osoby zostały ranne. W ogniu stanęły również samochody. Maxim Tucker z The Times zamieścił zdjęcie dymu unoszącego się nad elektrownią wodną w Kijowie.

twitter

Z powodu rosyjskiego ostrzału Elektrownia Jądrowa w Zaporożu została pozbawiona zasilania i przeszła w tryb pełnego blackoutu, po raz szósty od momentu rosyjskiej okupacji. Na potrzeby zasilania włączono 18 generatorów diesla. Paliwa na ich pracę starczy na 10. Jeśli nie dojdzie do przywrócenia zewnętrznego zasilania, może dojść do poważnej w skutkach awarii dla całego świata. Enerhoatom apeluje o wycofanie Rosjan z terenu zaporoskiej elektrowni.

Więcej informacji wkrótce.