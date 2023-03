Nagły zwrot Chin w sprawie wojny w Ukrainie. Miała ich do tego skłonić symulacje przebiegu wojny

W dniu pierwszej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę Chiny przedstawiły dwunastopunktowy plan pokojowy dla Kijowa. Według Pekinu „wszystkie strony powinny zachować powściągliwość i racjonalność, a także zapobiegać dalszemu rozwojowi konfliktu” i „zarówno Ukraina, jak i Rosja, powinny podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz wznowienia dialogu i całkowitego zaprzestania działań wojennych”.

Nagły zwrot w podejściu Chin

Dokument przewiduje między innymi wznowienie rozmów pokojowych, zapobieganie użyciu broni atomowej, prowadzenie kontroli nad elektrowniami atomowymi przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, zniesienie sankcji nałożonych przez Zachód na Rosję, ułatwienia w eksporcie zboża, czy utrzymanie stabilności łańcuchów dostaw.

Wcześniej Pekin zachowywał wstrzemięźliwość w sprawie konfliktu w Ukrainie, ale do nagłej zmiany podejścia miała go skłonić symulacja wojny sporządzona w grudniu przez Akademię Nauk Wojskowych, think-tank podlegający bezpośrednio chińskiej armii.

Wojna w Ukrainie może zakończyć się latem

Z przeprowadzonej symulacji wojny w Ukrainie miało wynikać, że wojna zakończy się około lata 2023 r., a Rosja będzie miała przewagę. W raporcie stwierdzono, że zarówno gospodarka rosyjska jak i ukraińska gospodarka byłyby zbyt wyczerpane, by podtrzymywać wojnę w kolejnych miesiącach. Nikkei Asia zaznacza, że raport prawdopodobnie został wypaczony na korzyść Rosji, aby zadowolić skłaniające się ku Moskwie przywództwo Chin.

Portal zwraca też uwagę na to, że również latem wygasa pakiet pomocowy o wartości 45 miliardów dolarów, przyjęty w grudniu ubiegłego roku przez USA, a przeforsowanie nowego może być trudne, bo część republikanów jest sceptyczna, a to oni teraz kontrolują Izbę Reprezentantów.

Xi Jinping pojedzie do Moskwy?

Nikkei Asia wskazuje, oprócz zakończenia wojny, celem przedstawienia planu pokojowego jest też poprawa relacji z Europą i utrzymanie dobrych relacji z Ukrainą. „Ostatecznym pożądanym celem jest odegranie przez Chiny wiodącej roli w doprowadzeniu do zawieszenia broni. Prezydent Chin Xi Jinping rozważa przyjęcie zaproszenia do przyjazdu do Moskwy od Władimira Putina” – czytamy. Źródło w chińskiej armii dodało jednak, że „wizyta w Rosji nie może nadejść ani za wcześnie, ani za późno”.

Według portalu, jeśli Chinom nie uda się wejść w rolę rozjemcy to „podważy to autorytet Xi Jinpinga”.

