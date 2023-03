Poruszające zdjęcie z Ukrainy. „Wyraża więcej niż tysiąc słów”

Co najmniej pięć osób zginęło w wyniku eksplozji w obwodzie lwowskim, do której doszło po serii ataków ze strony Rosjan. Do sieci trafiło poruszające zdjęcie.

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy zamieścił na swoim profilu na Twitterze poruszające zdjęcie. Zostało ono zrobione w rejonie wsi Wielka Wilszanica koło Złoczowa w obwodzie lwowskim, około 150 kilometrów od granicy z Polską. To właśnie w tym miejscu w nocy z 8 na 9 marca w jeden z budynków mieszkalnych uderzyła rosyjska rakieta. Silna eksplozja w obwodzie lwowskim. Co najmniej pięć osób nie żyje Początkowo informowano, że w wyniku zdarzenia zginęły cztery osoby: dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn. Jak się później okazało, pod gruzami znaleziono także ciało innego mężczyzny. – Rakieta wpadła do domu, były tam dwie osoby – mąż i żona. Ich ciała zostały wyrzucone z domu, znaleźliśmy je kilka metrów dalej na podwórku. Ciała jeszcze trzech osób z sąsiedniego domu zostały już wydobyte spod gruzów – opowiadał burmistrz Złoczowa Ihor Hryńkiw. Łącznie rosyjska rakieta oraz pożar, do którego doszło, zniszczyły trzy budynki mieszkalne, trzy samochody oraz kilka budynków gospodarczych. Poruszające zdjęcie po ataku Rosjan Na fotografii udostępnionej przez doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy widać gruzy domu, w który uderzyła rosyjska rakieta. Na pierwszym planie można zobaczyć psa śpiącego na pozostałościach zniszczonego budynku. Właściciele czworonoga zginęli w wyniku eksplozji. „Wyraża więcej niż tysiąc słów" – ocenił Anton Geraszczenko. twitter Wojna w Ukrainie. Rakiety uderzyły w Kijów Łącznie w nocy z 8 na 9 marca Rosjanie wystrzelili 81 pocisków. Był to najsilniejszy atak rakietowy od wielu tygodni. Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, gen. Wałerij Załużny przekazał, że ukraińska obrona przeciwrakietowa zniszczyła 34 pociski. Zaatakowane zostały m.in. obwody tarnopolski, iwanofrankowski, dniepropietrowski, chersoński, odeski, mikołajowski, oraz wołyński. Pociski trafiły także w bloki w Kijowie. W wyniku zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę od prądu całkowicie została odcięta Zaporoska Elektrownia Atomowa. Zapasów paliwa dla agregatów, które podtrzymują jej pracę, wystarczy na 10 godzin

