Ofensywa Grupy Wagnera w rejonie Bachmutu tymczasowo wstrzymana. Znane powody

Analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną w najnowszej aktualizacji informują, że siły rosyjskie w wyniku trwającej od kilku dni ofensywy prawdopodobnie posunęły się na północny zachód od Bachmutu i zdobyły znajdującą się sześć km dalej Dubowo-Wasiliwkę. Potwierdzają to dane geolokalizacyjne. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że co najmniej 30 proc. rosyjskich ataków 8 marca zostało przeprowadzonych na północny zachód od Bachmutu.

Wojna w Ukrainie. Kolejne miesiące walk w okolicy Bachmutu

Według ISW ofensywa Grupy Wagnera we wschodnim Bachmucie została tymczasowo wstrzymana i nie jest jasne, czy najemnicy Jewgienija Prigożyna utrzymają przewagę operacyjną w przyszłych rosyjskich ofensywach w mieście. Nie ma żadnych doniesień o tym, że Grupa Wagnera prowadziła ofensywę ze wschodniego Bachmutu do centralnych części miasta.

Bojownicy Prigożyna od dziewięciu miesięcy prowadzą bardzo intensywne ataki we wschodnim Bachmucie i prawdopodobnie nie są obecnie przygotowani do przeprawy przez rzekę Bachmutkę do centrum miasta Bachmut. Ofensywa prawdopodobnie pochłonęła również znaczną część personelu i środków Grupy Wagnera. Nie jest jednak jasne, czy to kulminacja ofensywy prywatnej firmy wojskowej Prigożyna w tym rejonie.

Taktyczna pauza Grupy Wagnera w okolicy Bachmutu. Amerykańscy analitycy podają powód

Rzecznik Grupy Wschodniej Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerepach przyznał, że w ostatnim czasie do Bachmutu przybyło coraz więcej nieokreślonych rosyjskich posiłków powietrznodesantowych i zmechanizowanych. Może to sugerować, że siły rosyjskie zamierzą zrównoważyć ewentualną kulminację operacji ofensywnych Grupy Wagnera w Bachmucie nowymi oddziałami konwencjonalnymi. To może być też przyczyną taktycznej pauzy najemników Prigożyna.

