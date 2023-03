Ursula von der Leyen i Joe Biden rozmawiali w Białym Domu. „Wspólnie podejmujemy nowe kroki”

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złożyła w piątek wizytę w Białym Domu, gdzie spotkała się z prezydentem USA Joe Bidenem.

Biden i von der Leyen rozmawiali w Waszyngtonie

Rozmowa poświęcona była przede wszystkim trwającej wojnie w Ukrainie i planach pogłębienia współpracy w zakresie egzekwowania sankcji nałożonych na Rosję i państwa trzecie, które wspierają inwazję. Po jej zakończeniu szefowa KE i amerykański przywódca wydali wspólne oświadczenie.

„Putin myślał, że nas podzieli, a jednak jesteśmy bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek. Jesteśmy razem w naszym niezachwianym poparciu dla Ukrainy tak długo, jak to będzie potrzebni” – zaznaczyli w komunikacie, opublikowanym przez Biały Dom. Biden i Von der Leyen zapowiedzieli w nim, że „będą współpracować na rzecz zwiększania bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju w Europie poprzez dywersyfikację źródeł, obniżanie zużycia energii i zmniejszanie zależności Europy od paliw kopalnych” oraz „będą również kontynuować ścisłą współpracę w celu wspierania bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy poprzez jej dalszą integrację z europejskimi rynkami energii”.

„Wspólnie podejmujemy nowe kroki”

„Pogłębiamy naszą wspólną pracę, by agresywnie egzekwować nasze sankcje i kontrole eksportu, i by odstraszać od omijania sankcji (...) poprzez rozszerzone uprawnienia, aby zamknąć dostęp Rosji do wszystkich dostaw, które są w stanie zasilać jej machinę wojenną” – oświadczyli. Biden i von der Leyen zapewnili też, że „wspólnie podejmują nowe kroki”, aby uderzyć w dodatkowych graczy w państwach trzecich na świecie, zaangażowanych w omijanie sankcji przeciwko Rosji.

W oświadczeniu podkreślono też, że „Stany Zjednoczone i Unia Europejska pracują nad zapewnieniem Ukrainie tak długo, jak to konieczne, bezpieczeństwa, wsparcia gospodarczego i humanitarnego, którego potrzebuje”.

