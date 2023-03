Iran rozszerza współpracę militarną z Rosją. Kontrakt sfinalizowany

„Myśliwce Suchoj-35 są technicznie akceptowalne dla Iranu, a Iran sfinalizował kontrakt na ich zakup”– przekazał nadawca IRIB, cytując irańską misję przy ONZ.

W materiale nie przedstawiono żadnego potwierdzenia transakcji ze strony Rosji. Jej szczegółów nie ujawniono. Misja przekazała, że Iran pytał również o zakup samolotów wojskowych z kilku innych krajach, niewymienionych z nazwy, informował IRIB.

Siły powietrzne Iranu mają tylko kilkadziesiąt samolotów uderzeniowych: rosyjskie odrzutowce, a także starzejące się modele amerykańskie kupione jeszcze przed irańską rewolucją w 1979 roku. W ciągu ostatniego roku Teheran nawiązał silne więzi z Moskwą w różnych sektorach, w tym wojskowych.

Agencja AFP przypomina, że Stany Zjednoczone wyraziły zaniepokojenie rosnącą współpracą wojskową między Iranem a Rosją, a rzecznik Pentagonu John Kirby w grudniu ostrzegał, że Rosja prawdopodobnie sprzeda Iranowi swoje myśliwce. Kirby twierdził, że irańscy piloci podobno uczyli się latać samolotami bojowymi Suchoj w Rosji i że Teheran może otrzymać samoloty w ciągu roku.

Wojna w Ukrainie. Iran potwierdził, że przekazał drony

W listopadzie ubiegłego roku Iran przyznał się do wysłania dronów do Rosji, ale twierdził, że zostały one wysłane przed inwazją Moskwy na Ukrainę w zeszłym roku. Moskwa zaprzecza, jakoby jej siły używały na Ukrainie dronów zbudowanych przez Iran, chociaż wiele z nich zostało tam zestrzelonych.

W lutym tego roku Guardian informował, że drony wysłane do Rosji zostały potajemnie odebrane przez irański statek z bazy na wybrzeżu Morza Kaspijskiego, a następnie przeniesione na okręt rosyjskiej marynarki wojennej. Iran miał również wysłać techników do Moskwy, aby pomóc w uruchomieniu dronów, które mają już być wykorzystywane w wojnie w Ukrainie.

