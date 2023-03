Sikorski pojechał do Chersonia. „Po tej wyprawie wiem, jak bardzo potrzebne są drony”

Radosław Sikorski postanowił przyłączyć się do konwoju, który wyruszył z pomocą do Chersonia. Do Ukrainy pojechało łącznie sześć samochodów typu pick-up. Pomysłodawca akcji – Mateusz Wodziński znany w sieci jako Exen – przekazał, że polityk wraz z żoną Anne Applebaum ufundowali ukraińskiej armii już cztery takie samochody.

Wojna w Ukrainie. Radosław Sikorski pojechał do Chersonia

Europoseł Koalicji Obywatelskiej relacjonował całą wyprawę w mediach społecznościowych. Odwiedził m.in. Lwów, gdzie spotkał się z merem Andrijem Sadowym, a także Kijów oraz Buczę, gdzie doszło do wyjątkowo brutalnych zbrodni ze strony rosyjskich żołnierzy. Polityk dotarł też w pobliże rzeki Dniepr – na jej drugim brzegu stacjonowały wojska rosyjskie. „Z reszty swego kraju też ich wypędzą. A my możemy im pomóc. Po tej wyprawie wiem, że tak jak terenówek potrzebują dronów. Drony ratują życie” – pisał eurodeputowany w mediach społecznościowych.

Radosław Sikorski w Ukrainie

To nie pierwszy zorganizowany przez Sikorskiego konwój, którego celem jest dostarczenie niezbędnego sprzętu walczącym z najeźdźcami Ukraińcom. Pierwszą taką podróż europoseł odbył w październiku 2022 roku, a jego celem był wówczas Kijów. „Sukcesy ukraińskich żołnierzy cieszą, nie oznaczają niestety, że wojna zbliża się ku końcowi. Nie niwelują też zniszczeń dokonanych przez agresora. Koszty powojennej odbudowy Ukrainy już są liczone w setkach miliardów euro” – tłumaczył Radosław Sikorski.

„Gospodarka pogrąża się w recesji, wielu ludzi straciło dom, pracę i środki do życia. Walki trwają już wiele miesięcy, ale to znaczy, że pomoc jest tym bardziej potrzebna” – dodawał.

