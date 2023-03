Spotkanie z Putinem przerosło Kadyrowa. Do sieci trafiło komiczne nagranie

W poniedziałek 13 marca przywódca Czeczenów odwiedził Moskwę. Ramzan Kadyrow pojawił się na Kremlu po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie. Tym razem miał wyjątkowo ważny powód – na spotkanie zaprosił go Władimir Putin.

O czym Putin rozmawiał z Kadyrowem?

Relację z rozmów zamieściła m.in. państwowa agencja Ria Novosti. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak przywódcy Rosji i Czeczenii siadają przy wspólnym stole. Ramzan Kadyrow zapewniał, że sytuacja w Czeczenii jest w pełni pod kontrolą i idzie w dobrym kierunku. – To dzięki tobie – podkreślił, zwracają się do rosyjskiego prezydenta.

– Odnotowujemy stały wzrost wskaźników ekonomicznych, takich jak wielkość budownictwa, wysłanych towarów i produkcji przemysłowej. Wielkość inwestycji wzrosła o 55 procent i wyniosła 90 miliardów rubli. Mimo zachodnich sankcji z powodzeniem uruchomiliśmy cztery fabryki do produkcji materiałów – przekonywał.

Ramzan Kadyrow dodał, że jego czeczeńscy bojownicy „służą z powodzeniem w strefie specjalnej operacji wojskowej” i „wykonują wszystkie rozkazy” aż do zwycięstwa.

Co Kadyrow miał w ręce podczas spotkania z Putinem?

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy zwrócił uwagę na plik kartek, który na początku spotkania przywódca Czeczenów wyciągnął z teczki. „Na klipie widać, że trzyma w dłoni kartki z tekstem wydrukowanym tak dużą czcionką, że na arkuszu A4 zmieściło się tylko 13 wierszy. Na zwolnionym tempie można zobaczyć, że pierwsze słowa to »drogi Władimirze Władimirowiczu«” – czytamy w depeszy agencji Unian.

Według ukraińskiej agencji „osoby, które przygotowywały ściągę nie były pewne, czy Ramzan Kadyrow podoła z tak prostą rzeczą jak odpowiednie przywitanie swojego rozmówcy”. „Krótko mówiąc, Ramzan Kadyrow jest albo głupi albo ślepy. Albo wszystko naraz, co jest w jego przypadku bardzo prawdopodobne” – napisano w depeszy Unian.

