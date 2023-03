Rosja zaostrza przepisy ws. uczestników wojny w Ukrainie. Surowe kary za krytykę armii

Deputowani Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, przyjęli we wtorek poprawki do przepisów ws. kar za dyskredytację rosyjskich sił zbrojnych biorących udział w wojnie w Ukrainie. Od teraz konsekwencje będą wyciągane również wobec osób, które krytykują formacje ochotnicze, organizacje i osoby fizyczne biorące udział lub pomagające realizować działania w konflikcie.

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy deputowani zaostrzają kary za krytykę armii

W przypadku naruszenia nowych przepisów kolei wysokość grzywny uchwalono na 50 tys. rubli (ok. 2,9 tys. zł) w przypadku obywateli i 500 tys. rubli (ok. 29 tys. zł) w przypadku osób prawnych. Jeśli sprawca w ciągu roku był już pociągany do odpowiedzialności za podobne działania, to może mu grozić już nie trzy, a pięć lat pozbawienia wolności.

Z kolei maksymalna kara za wielokrotną dyskredytację pociągającą za sobą niebezpieczne konsekwencje, np. doprowadzenie do śmierci lub masowych niepokojów społecznych, może grozić już nie pięć, a siedem lat pozbawienia wolności. Jeśli dana osoba była już karana za rozpowszechnianie niewygodnych dla Kremla informacji o rosyjskiej armii, to może jej grozi 15 lat więzienia i 5 mln rubli grzywny (ok. 290 tys. zł).

Przewodniczący Dumy Państwowej potępił dyskredytowanie żołnierzy sił zbrojnych i ochotników

– Wszyscy ci, którzy dziś z narażeniem życia zapewniają bezpieczeństwo kraju i obywatelom, są chronieni przed prowokacjami i kłamstwami – powiedział przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin. Polityk w mediach społecznościowych dodał, ze „takie działania są nie do przyjęcia”. Z kolei na posiedzeniu plenarnym podkreślił, że „nadchodzi moment prawdy, a deputowani muszą myśleć o żołnierzach, którzy są w okopach i ochotnikach, którzy tam trafią”.

