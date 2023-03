Sukces ukraińskiej armii pod Bachmutem. Zestrzelono rosyjski Su-24, jest nagranie

Przypomnijmy: od wielu tygodni najbardziej zacięte walki na całym froncie toczą się o miejscowość Bachmut w obwodzie donieckiem na wschodzie Ukrainy.

Bachmut ma ogromne znaczenie strategiczne

Rosjanie ponoszą ogromne straty, szacowane na aż 7:1. Innymi słowy, na jednego zabitego Ukraińca przypada siedmiu zabitych Rosjan. Mimo tego, najeźdźcy nie zaprzestają kolejnych szturmów na Bachmut.

Jak informowaliśmy kilkanaście godzin temu, obrona miejscowości staje się coraz trudniejsza. Podczas narady Wołodymyra Zełenskiego z wysokiej rangi dowódcami wojskowymi zapadła jednak decyzja, że nie ma mowy wycofaniu się, a obrona Bachmutu będzie kontynuowana.

Wynika to z faktu, że Bachmut ma ogromne znaczenie strategiczne. Zdobycie go przez Rosjan pociągnęłoby za sobą ryzyko zajęcia przez nich całego obwodu donieckiego. „To klucz do stabilności obrony całego frontu” – skwitował na Facebooku gen. Walerij Załużny, naczelny dowódca ukraińskich Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjski myśliwiec Su-24 zniszczony pod Bachmutem

W środę, 15 marca, zostało opublikowane nagranie, na którym utrwalono sukces ukraińskiej armii w pobliżu Bachmutu. Żołnierzom 93 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej „Chołodnyj Jar” udało się zestrzelić rosyjski myśliwiec Su-24.

Sukces oficjalnie potwierdził Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Ukraińska armia opublikowała nagranie, na którym zarejestrowano rozbicie się rosyjskiej maszyny o ziemię. Ponadto, na nagraniu widać pilota, który zdołał się w porę katapultować i opada na spadochronie. Nie wiadomo, czy pilot został schwytany przez Ukraińców czy udało mu się dotrzeć do rosyjskich linii.

