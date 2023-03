Bachmut niczym twierdza. Ukraińcy przejmą inicjatywę? Najnowszy raport

Analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną w najnowszej analizie skupili się m.in. na sytuacji w Bachmucie – mieście położonym w obwodzie donieckim, które od miesięcy jest zaciekle atakowane przez rosyjskich okupantów. Jak podają eksperci, ukraińskie siły odnotowały wyraźny spadek liczby ofensywnych działań najeźdźców w regionie, szczególnie w ostatnich dniach.

Najnowszy raport ISW. „Siły ukraińskie mogą zyskiwać możliwość odzyskania inicjatywy”

Zmniejszenie aktywności najemników z Grupy Wagnera jest z pewnością konsekwencją niedoborów amunicji, na które uskarża się od pewnego czasu Jewgienij Prigożyn. W środę 15 marca założyciel prywatnej firmy wojskowej, który jest określany mianem „kucharza Putina”, stwierdził, że z powodu braków amunicji została podjęta decyzja o poluzowaniu linii natarcia w okolicy Bachmutu.

Z obserwacji ekspertów amerykańskiego think tanku wynika, że Grupa Wagnera skupia się obecnie na atakach na wioski położone na północ od Bachmutu, które są małe i stosunkowo łatwiejsze do przejęcia. Zdaniem analityków z ISW ofensywa prowadzona wyłącznie przez najemników z Grupy Wagnera nie wystarczy do zajęcia miasta, a żeby udało się zrealizować cel wyznaczony przez Kreml, potrzebne byłoby znaczne wsparcie w postaci rosyjskich, oficjalnych oddziałów. „Wraz ze spadkiem tempa operacji wzdłuż krytycznych odcinków frontu siły ukraińskie mogą zyskiwać możliwość odzyskania inicjatywy” — konkludują analitycy.

Na początku marca doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przekazał, że scenariusz wycofania się przez ukraińskie siły z Bachmutu nie jest wykluczony. – Rosja próbuje teraz otoczyć Bachmut i wykorzystuje do tego celu najlepsze jednostki grupy Wagnera, najwyraźniej najlepiej wyszkolonych i najbardziej doświadczonych – przekazał w wywiadzie dla CNN Ołeksandr Rodniański. – Oczywiście nasze wojsko rozważy wszystkie opcje. Jak dotąd, utrzymaliśmy miasto, ale jeśli będzie to konieczne, wykonany zostanie strategiczny odwrót, ponieważ nie zamierzamy tak po prostu poświęcić naszych ludzi za nic – kontynuował.

Czytaj też:

Mariusz Błaszczak o planie Rosji. „Takie imperium zawsze było groźne dla Polski”Czytaj też:

Pilna rozmowa Lloyda Austina z Siergiejem Szojgu. Stanowcze słowa sekretarza obrony USA