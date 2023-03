Ile myśliwców MiG-29 trafi z Polski do Ukrainy? Prezydent Duda precyzuje

Wizyta w Polsce to druga – po Słowacji – zagraniczna wizyta nowego prezydenta Czech. Petr Pavel został zaprzysiężony na 9 marca, a 16 marca spotkał się ze swoim polskim odpowiednikiem.

Na wspólnej konferencji prasowej Andrzej Duda mówił, że Republika Czeska i Polska to kraje, które są „w absolutnej awangardzie jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy”. – Oba nasze państwa wysyłają dla Ukrainy nie tylko wsparcie humanitarne, ale co państwo doskonale wiecie także i wsparcie militarne – podkreślił.

Prezydent Duda: Polska przekazuje w najbliższych dniach cztery myśliwce MiG-29

Dziennikarze pytali głowę państwa o liczbę samolotów MiG-29, które trafią do Ukrainy. Polskie Siły Powietrzne mają w tej chwili 28 takich myśliwców. – Dosłownie wysyłamy te MiG-i do Ukrainy, to MiG-i, które na początku lat 90. przejęliśmy po NRD i one cały czas jeszcze funkcjonują (w Polskich Siłach Powietrznych – red.) – mówił Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że to ostatnie lata ich funkcjonowania, co wynika z ich możliwości technicznych.

– Są jednak wciąż sprawne. W pierwszej kolejności, w ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery sprawne samoloty Ukrainie, a pozostałe są przygotowywane i będą sukcesywnie przekazywane. Ich miejsce zajmą FA-50 z Korei Południowej oraz F-35, które zamówiliśmy z USA. W ciągu najbliższych miesięcy i lat nie tylko cały ten zasób będzie unowocześniony, ale będziemy mieć dodatkowe siły powietrzne z supernowoczesnej floty myśliwców – mówił Andrzej Duda.

MiG-29 dla Ukrainy. Polska wysyła pierwszą partię myśliwców

Polski prezydent zwrócił uwagę, że te maszyny, które przekazujemy stronie ukraińskiej, mogą być przez nią bez przeszkód wykorzystywana od razu, bo nie jest konieczne żadne dodatkowe przeszkolenie załogi. – Armia ukraińska korzystała już z MiG-ów. Będziemy sukcesywnie przekazywali je do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy – zaznaczył.

Do tej pory żaden z krajów Zachodu nie przekazał Ukrainie myśliwców. Nie wiadomo także, które kraje mogłyby stworzyć międzynarodową koalicję. Gotowość przekazania samolotów zadeklarował minister obrony Słowacji Jaroslav Nad. Z kolei premier Finlandii Sanna Marin zaznaczyła, że jej kraj rozważy przekazanie Ukrainie wycofanych z sił zbrojnych myśliwców, ale rozmowy w tej sprawie są na bardzo wczesnym etapie.

