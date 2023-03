Biały Dom odpowiada na ruch Polski ws. MiG-ów. „Nie zmieni to naszej decyzji”

Prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej z czeskim przywódcą Petrem Pavelem zapowiedział w czwartek, że w ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery sprawne samoloty Ukrainie, a pozostałe są przygotowywane i będą sukcesywnie przekazywane.

Polski prezydent zwrócił uwagę, że te maszyny mogą być przez stronę ukraińską bez przeszkód wykorzystywane od razu, bo nie jest konieczne żadne dodatkowe przeszkolenie załogi. – Armia ukraińska korzystała już z MiG-ów. Będziemy sukcesywnie przekazywali je do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy – zaznaczył.

Polska zdecydowała się przekazać Ukrainie myśliwce. Biały Dom zabrał głos

Do tej pory żaden z krajów Zachodu nie przekazał Ukrainie myśliwców. Nie wiadomo także, które kraje mogłyby stworzyć międzynarodową koalicję. Gotowość przekazania samolotów zadeklarował minister obrony Słowacji Jaroslav Nad. Z kolei premier Finlandii Sanna Marin zaznaczyła, że jej kraj rozważy przekazanie Ukrainie wycofanych z sił zbrojnych myśliwców, ale rozmowy w tej sprawie są na bardzo wczesnym etapie.

Biały Dom oświadczył w czwartek, że decyzja Polski o wysłaniu myśliwców jest „suwerenną decyzją”, która nie przyczyni się do tego, że prezydent Joe Biden wyśle samoloty F-16. – To nie zmienia naszego rachunku w odniesieniu do F-16 – zapewnił John Kirby, wysoki urzędnik w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA.

USA szanują „suwerenną decyzję Polski” ws. MiG-ów

– Są to suwerenne decyzje dla każdego kraju i szanujemy te suwerenne decyzje – powiedział, dodając, że „oni mogą określić nie tylko to, co zamierzają dać, ale także to, jak to opiszą”. – Nie sądzę, że do nas należy opisanie decyzji Polski w taki czy inny sposób – powiedział Kirby, odmawiając poparcia decyzji.

Na podstawie tych słów można wysnuć wniosek, że USA nie zmieniają zdania w tej sprawie. W ubiegłym tygodniu Pentagon oświadczył, że „przekazanie teraz Ukrainie MiG-ów nie podniesie znacznie zdolności obronnych Ukrainy, za to byłoby bardzo ryzykowane dla NATO. Mogłoby być zinterpretowane jako eskalacja ze strony NATO”.

