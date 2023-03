Tego potrzebują Ukraińcy. „Wtedy nasza kontrofensywa odniesie sukces”

Polska jako pierwszy kraj na świecie zadeklarowała przekazanie Ukrainie swoich myśliwców MiG-29. Prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej z czeskim przywódcą Petrem Pavelem zapowiedział w czwartek, że w ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery sprawne samoloty Ukrainie, a pozostałe są przygotowywane i będą sukcesywnie przekazywane.

Spotkało się to z odpowiedzią Białego Domu, który oświadczył, że decyzja Polski nie zmieni postanowień Joe Bidena w tej sprawie. Na przekazanie myśliwców zareagował też Kreml. – Te samoloty zostaną zniszczone w trakcie specjalnej operacji wojskowej – zagroził Dmitrij Pieskow.

Od tego zależy skuteczność ukraińskiej kontrofensywy. „Myśliwce i obrona przeciwlotnicza”

W piątek rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy płk Jurij Ignat przekazał, co potrzebne jest, by ukraińska kontrofensywa była skuteczna. – Aby odnieść sukces, należy zatrzymać wroga, a następnie zdobyć przewagę w powietrzu. Można to osiągnąć za pomocą nowoczesnego sprzętu obrony powietrznej i nowoczesnych myśliwców, które zapewnią tę przewagę w powietrzu na okupowanym terytorium oraz zakłócą logistykę zaopatrzenia wroga w paliwo i amunicję – oświadczył.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow stwierdził w piątek, że obrona Bachmutu jest obecnie kluczowa z militarnego punktu widzenia. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę, iż dla wielu obywateli walka o to miasto może być irytując, bo trwa już od wielu miesięcy i dla niektórych jest już tylko obroną i tak zrujnowanych ulic.

Dodał jednak, że w tej chwili nie ma planów odstąpienia od walki o miasto. – To nasza ziemia i mamy prawo jej bronić – powiedział. Dodał, że wszelkie decyzje w sprawie Bachmutu zapadać będą podczas spotkań sztabowych po szczegółowej analizie bieżącej sytuacji.

Czytaj też:

Rosyjscy piloci odznaczeni przez Szojgu. Chodzi o głośny incydent na Morzu CzarnymCzytaj też:

Rozrasta się koalicja przekazania samolotów Ukrainie. Kolejny kraj oficjalnie dołącza do Polski