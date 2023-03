Putin mści się za decyzję MTK. „Trwa duży atak dronów na Ukrainę”

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Została nim objęta również rosyjska komisarz do spraw dzieci Maria Lwowa-Biełowa. MTK podkreślił w uzasadnieniu, że rosyjscy politycy są podejrzani o bezprawną deportację dzieci i bezprawny wywóz ludzi z Ukrainy do Rosji.

Agencja Reutera zwróciła uwagę na fakt, że szansa na doprowadzenie do procesu z udziałem Władimira Putina jest niewielka. Według „Guardiana” bardzo mało prawdopodobne jest natomiast to, aby Władimir Putin udał się z wizytą do jakiegokolwiek kraju, który obecnie wspiera Ukrainę. Gdyby zdecydował się na taki krok, ryzykowałby, że zostanie aresztowany.

Nakaz aresztowania Putina. Zełenski komentuje

Wołodymyr Zełenski określił decyzję MTK mianem historycznej. – Oddzielanie dzieci od ich rodzin; pozbawienie ich możliwości kontaktu z bliskimi, ukrywanie dzieci na terytorium Rosji, przetrzymywanie ich w odległych regionach – to wszystko jest rosyjską polityką państwa, decyzjami państwa, państwowym złem – stwierdził ukraiński prezydent.

Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje irańskimi dronami

Kilka godzin po ogłoszeniu decyzji MTK z Ukrainy zaczęły napływać niepokojące wieści. Ukraińska administracja przekazała, że nad Kijowem i Czernihowem operowały irańskie drony Shahed-136. Lokalne kanały na Telegramie podały informację o „dużej liczbie” bezzałogowców, które mają zmierzać w kierunku Kijowa „z wielu kierunków”.

Aktywność obrony powietrznej odnotowano nie tylko w rejonie Kijowa i Czernihowa, ale także w obwodach: żytomierskim, chersońskim i dniepropietrowskim. W wielu obwodach ogłoszono alerty przeciwlotnicze. Alarm ogłoszono w prawie całej północnej i wschodniej Ukrainie oraz w obwodzie rówieńskim, który znajduje się w zachodniej części kraju.

Ogromny wybuch w Nowomoskowsku

Do mediów społecznościowych trafiły nagrania, na których widać jak wygląda niebo po wybuchach w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie ukraińska obrona powietrzna zestrzeliwała drony Shahed-136. Do masowego ataku dronów doszło m.in. w Nowomoskowsku w obwodzie dniepropetrowskim.

„Putin mści się za decyzję MTK”

„Alarm lotniczy i atak rosyjskich dronów w Ukrainie dziś w nocy. Obrona przeciwlotnicza w pracy w kilku regionach. Terrorystyczne państwo reaguje na wiadomość o nakazie MTK w typowy dla siebie sposób: atakując ukraińskich cywilów” – skomentował za pośrednictwem Twittera doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko.

