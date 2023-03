Putin w ślepym zaułku. Zełenski: Początek historycznej odpowiedzialności

W piątek 17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz Marii Lwowej-Biełowej. MTK podkreślił w uzasadnieniu, że są oni podejrzani o to, że ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, które są popełniane na terytorium Ukrainy, a konkretnie bezprawną deportację dzieci do Rosji.

Nakaz aresztowania Putina. Zełenski: Początek historycznej odpowiedzialności

Do sprawy w godzinach wieczornych odniósł się Wołodymyr Zełenski. „Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina. Jest to historyczna decyzja, która oznacza początek historycznej odpowiedzialności” – podkreślił prezydent Ukrainy we wpisie na Facebooku. „Szef terrorystycznego państwa i inny rosyjski urzędnik oficjalnie stali się podejrzanymi o zbrodnię wojenną. Chodzi o deportację ukraińskich dzieci – nielegalne przeniesienie tysięcy naszych dzieci na terytorium państwa terrorystycznego” – czytamy dalej.

Jak podkreślił Wołodymyr Zełenski, niemożliwe byłoby przeprowadzenie takiej zbrodniczej operacji bez rozkazu najwyższego przywódcy państwa terrorystycznego. „Rozdzielanie dzieci od ich rodzin, pozbawianie ich możliwości kontaktu z krewnymi, ukrywanie dzieci na terytorium Rosji, rozmieszczanie ich w odległych regionach – wszystko to jest oczywistą państwową polityką Rosji, państwowymi decyzjami i państwowym złem, które zaczyna się właśnie od najwyższego urzędnika tego państwa” – napisał Wołodymyr Zełenski.

Na zakończenie dodał, że jest wdzięczny wszystkim, którzy pomagają Ukraińcom w walce o sprawiedliwość. „Chwała wszystkim, którzy teraz walczą o Ukrainę! Chwała wszystkim, którzy pomagają nam chronić nasz naród” – dodał prezydent.

