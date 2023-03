Ukraińscy trafili rakietą rosyjskiego „Aligatora”. Do sieci trafiło nagranie

Ka-52 – znany również pod kryptonimem „Aligator” – to rosyjski śmigłowiec szturmowy. Jego sylwetkę wyróżniają dwa wirniki nośne.

Rosjanie stracili śmigłowiec Ka-52

Co ciekawe, projekt Ka-52 został opracowany w 1987 r., czyli jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, jednak z powodu kryzysu finansowego dalsze prace zostały wstrzymane. Śmigłowiec wszedł do seryjnej produkcji dopiero w 2008 r.

Na jednym z rosyjskich kanałów na Telegramie zostało opublikowane nagranie, na którym udokumentowano zestrzelenie Ka-52 nad terytorium Ukrainy. Na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie dokładnie i kiedy doszło do zestrzelenia. Do sprawy nie odniosły się dotychczas ani władze Ukrainy, ani Rosji.

Ka-52 został trafiony rakietą

Wspomniany kanał zajmuje się dokumentowaniem działań wojsk rosyjskich na Ukrainie. Z nagrania wynika, że najeźdźcy nagrywali przelot śmigłowca w chwili, gdy właśnie został on namierzony, a następnie zestrzelony przez ukraińską obronę powietrzną.

Ka-52 został trafiony rakietą, w wyniku czego odpadły łopaty wirników. Następnie widać katapultowanie się załogi, po czym maszyna rozbiła się o ziemię. Ukraińska agencja prasowa UNIAN opublikowała również zdjęcie, na którym widać wrak zestrzelonego śmigłowca.

Przypomnijmy, że skala strat poniesionych przez Rosjan nad Dnieprem jest porażająca. Jak wynika z najnowszych szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od 24 lutego 2022 r. Rosja straciła ok. 165 tys. żołnierzy – zabitych, rannych czy wziętych do niewoli – oraz m.in. ok. 3,5 tys. czołgów, ok. 6,8 tys. transporterów opancerzonych oraz po ok. 300 samolotów i śmigłowców.

