Zaskakująca, ale skuteczna broń ukraińskiej armii. Chodzi o drony z tektury

Jednym z kluczowych elementów uzbrojenia współczesnych armii są drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne.

Australijskie drony z tektury

Można je wykorzystywać zarówno do przeprowadzania ataków, jak i rozpoznania terytorium wroga czy transportu. Ich największą zaletą jest fakt, że nie narażają własnych żołnierzy na niebezpieczeństwo.

Natomiast największym minusem stosunkowo wysoka cena. Firmie SYPAQ z Australii udało się jednak opracować technologię, która pozwala drastycznie zmniejszyć koszty produkcji. Produkowane przez nią drony są bowiem niemal w całości wykonane z... tektury.

Do czego Ukraińcy wykorzystują tekturowe drony?

Jednym z odbiorców tekturowych dronów jest ukraińska armia. Są one wykorzystywane przede wszystkim do transportowania na front amunicji, żywności czy leków. Zgodnie z założeniami producenta, to maszyny jednorazowego użytku.

Ukraińcy nauczyli się jednak tak przerabiać australijskie bezzałogowce z tektury, że można je także wykorzystywać do działań zwiadowczych, a nawet do ataków jako drony-kamikadze.

Zasięg dronów wynosi do 120 km

Każdego miesiąca firma SYPAQ dostarcza nad Dniepr ok. 100 dronów. Są wysyłane w formie wykrojów, które można bez trudu złożyć tuż przed użyciem. Jedyne niezbędne narzędzie to klucz, którego należy użyć do zamocowania śmigła.

Tekturowe bezzałogowce można wprawić w ruch ręcznie albo za pomocą katapulty. Ich zasięg wynosi do 120 km.

Można nimi zdalnie sterować za pomocą aplikacji, którą należy zainstalować na urządzeniach z systemem Android. Z drugiej strony, możliwy jest także lot bez asysty operatora i w warunkach całkowitego odcięcia od sieci.

twitterCzytaj też:

Nocny atak Rosjan na Kijów. Zestrzelono irańskie dronyCzytaj też:

Plan Kremla legł w gruzach. „Najbardziej nieoczekiwany krok Zachodu”