„Nadchodzące tygodnie będą krytyczne”. Biały Dom ostrzega

Zacięte walki o Bachmut trwają od wielu miesięcy. W ubiegłym tygodniu, podczas narady Wołodymyra Zełenskiego z wysokiej rangi dowódcami wojskowymi, zapadła decyzja o dalszej obronie miasta. Z kolei naczelny dowódca ukraińskich Sił Zbrojnych generał Walerij Załużny zaznaczył, że obrona Bachmutu ma „wielkie strategiczne znaczenie”. „To klucz do stabilności obrony całego frontu” – wskazał.

Zacięte walki o Bachmut

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, zapytany we wtorek przez dziennikarkę CNN, czy Kijów poświęca zbyt dużo czasu na walkę o Bachmut, powiedział, że Ukraińcy nadal „dzielnie walczą” w tym mieście. – Mamy 21 marca, a Bachmut wciąż nie został zajęty przez Rosjan – zaznaczył.

– Ukraińcy traktują tę walkę priorytetowo – Rosjanie wyraźnie traktują tę walkę priorytetowo, a my zamierzamy skupić się na upewnieniu się, że prezydent Zełenski ma to, czego potrzebuje, gdziekolwiek zdecyduje się walczyć. To oznacza wywiad. To oznacza wsparcie. To oznacza broń. To oznacza możliwości. Na tym się skupimy – zapewnił.

Kirby: Nadchodzące tygodnie będą krytyczne

Kirby ostrzegł, że nadchodzące tygodnie w wojnie będą „krytyczne”. Jak wskazał, Stany Zjednoczone spodziewają się, że prezydent Rosji Władimir Putin „spróbuje przeprowadzić kolejną ofensywę i to być może na wielu kierunkach”.

Ukraina przygotowuje się do rozpoczęcia wiosennej ofensywy przeciwko siłom rosyjskim, opierając się na bardziej zaawansowanych systemach i broni, które dostarczają jej państwa Zachodu. – Musimy się upewnić, że robimy wszystko, co możemy, by Ukraina była na to gotowa – podkreślił Kirby.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przekazał, że Stany Zjednoczone chcą zapewnić Ukraińcom możliwość obrony przed ponowną rosyjską ofensywą, a jednocześnie mieć możliwość „przeprowadzania własnych operacji ofensywnych w wybranym przez siebie czasie i miejscu oraz na określoną przez siebie skalę”. – Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby upewnić się, że są gotowi najlepiej, jak mogą, przed nadchodzącymi krytycznymi tygodniami i miesiącami – dodał Kirby.

