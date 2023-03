Czy państwa NATO wyślą myśliwce Ukrainie? Jens Stoltenberg zabrał głos

W lutym tego roku prezydent Ukrainy, podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, przekazał prezent na ręce spikera Izby Gmin Lindsaya Hoyle’a. Zełenski wręczył mu hełm ukraińskiego pilota z napisem: „Mamy wolność, dajcie nam skrzydła, aby móc ją chronić”. Zełenski zaznaczył, że samoloty bojowe dla Ukrainy pomogłyby jej walczyć z Rosją.

Szef NATO Jens Stoltenberg nie wykluczył, że państwa członkowskie pójdą dalej w dostarczaniu broni i wyślą na Ukrainę F-16 lub inne zachodnie samoloty.

– Powinniśmy nadal odpowiadać na zapotrzebowanie na większy potencjał – powiedział Stoltenberg, podkreślając, że pomimo początkowej widocznej odmowy prezydenta USA Joe Bidena ws. przekazania amerykańskich myśliwców Ukrainie „nie podjęto żadnych decyzji w sprawie F-16”.

Stoltenberg dodał, że Putin prowadzi „wojnę na wyniszczenie” i powiedział, że chce, aby członkowie NATO zgodzili się na wydawanie co najmniej 2 proc. PKB na obronę do następnego szczytu Sojuszu w Wilnie. Z corocznego raportu NATO, opublikowanego we wtorek, wynika, że tylko siedem z 30 państw członkowskich – USA, Wielka Brytania, Polska, Grecja i kraje bałtyckie – osiągnęło obecny cel wydatków na obronę w wysokości 2 proc.

Wojna w Ukrainie. Polska i Słowacja przekazują samoloty

W tym miesiącu Polska i Słowacja zgodziły się dostarczyć 17 radzieckich myśliwców MiG-29, ale łączna liczba dostępnych samolotów jest niewielka.

W środę okazało się, że od półtora miesiąca we Francji odbywa się szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach wielozadaniowych Mirage 2000. O szkoleniach poinformował portal francuskiego dziennika „Le Figaro”.

Ostatnio Francja zaczęła wycofywać się z myśliwców Mirage na rzecz Rafale, ale modyfikacja Mirage 2000-C jest uważana za całkiem dobry samolot, który po dodatkowych naprawach może być sprzedawany zainteresowanym krajom.

