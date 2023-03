Ukraińcy przechwycili rozmowę rosyjskiego żołnierza z żoną. „K***a, zabiłem dziś człowieka”

Przypomnijmy: we wrześniu ubiegłego roku armia ukraińska przeprowadziła udaną kontrofensywę, w wyniku której udało się całkowicie wyzwolić spod okupacji obwód charkowski.

Ranny m.in. w głowę mężczyzna cudem przeżył

Odbudowa zniszczonej infrastruktury czy usuwanie min to niejedyne zadania, z którymi muszą zmierzyć się władze Ukrainy na wyzwolonych terytoriach. Oprócz budowniczych czy saperów pełne ręce roboty mają również organy ścigania, które prowadzą śledztwa ws. popełnionych przez Rosjan zbrodni.

Jedna z takich zbrodni została właśnie opisana w krótkim reportażu amerykańskiej telewizji CNN. W czerwcu ubiegłego roku, na drodze nieopodal miejscowości Izium w obwodzie charkowskim został ostrzelany cywilny samochód. Podróżowało nim młode małżeństwo. W wyniku ostrzału mężczyzna został ciężko ranny, m.in. w głowę.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez ukraińskiego drona wojskowego. Kobieta była zmuszona pozostawić męża, aby ratować się przed groźbą kolejnego ostrzału. Niedługo potem rosyjscy żołnierze podeszli do leżącego na ziemi mężczyzny – jednak nie po to, aby udzielić mu pomocy, ale wrzucić go do okolicznego rowu. Na szczęście, mężczyzna cudem przeżył.

„K***a, zabiłem dziś człowieka”

Wspomniane nagranie znacznie ułatwiło ukraińskim organom ścigania prowadzenie śledztwa w tej sprawie. Co najważniejsze, udało się im ustalić tożsamość Rosjanina, który przeprowadził ostrzał cywilnego pojazdu. To 26-letni oficer z Zachodniego Okręgu Wojskowego w Rosji.

Ukraińskim organom ścigania udało się również przechwycić rozmowę telefoniczną, którą podejrzany odbył niedługo po zdarzeniu ze swoją żoną. Jej treść wskazuje, że tożsamość sprawcy została ustalona prawidłowo. – K***a, zabiłem dziś człowieka (...) Ukraińca (...) Jechał samochód i strzeliłem do niego z działka 30 mm (...) Była tam też kobieta – oświadcza Rosjanin.

Lokalna prokuratura postawiła już 26-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa cywila. Niestety, na chwilę obecną ten krok ma wyłącznie charakter symboliczny.

