Jest reakcja na groźby Miedwiediewa pod adresem MTK. „Próba utrudnienia ścigania"

Przypomnijmy: kilka dni temu były prezydent Rosji, a obecnie zastępca przewodniczącego rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew zagroził atakiem rakietowym na Międzynarodowy Trybunał Karny.

Władze Rosji wpadły w szał po decyzji MTK

– W pełni można sobie wyobrazić precyzyjne uderzenie hiperdźwiękowym pociskiem Onyks z Morza Północnego w gmach sądu w Hadze. Niestety nie da się go strącić. To byłby tylko atak na ubogą międzynarodową instytucję, nie na ludność, więc NATO nie zacznie wojny z tego powodu i nikt nie będzie tych sędziów żałował. Niech więc uważnie patrzą w niebo – powiedział Miedwiediew.

Ponadto, Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne przeciwko prokuratorowi i sędziom Międzynarodowego Trybunału Karnego za „bezprawne ściganie oczywiście niewinnego” prezydenta Rosji.

Za co MTK będzie ścigać Putina?

Była to reakcja na wydanie przez MTK nakazów aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za zbrodnię przymusowych deportacji ukraińskich dzieci na terytorium Rosji.

W praktyce oznacza, że Putin oraz Lwowa-Biełowa mogą zostać aresztowani w większości krajów świata, tj. w blisko 120. Chodzi o kraje, które ratyfikowały Rzymski Statut MTK z 17 lipca 1998 r.

Agencja Reutera zwróciła uwagę na fakt, że szansa na doprowadzenie do procesu z udziałem Władimira Putina jest niewielka. Według dziennika „The Guardian” bardzo mało prawdopodobne jest natomiast to, aby Władimir Putin udał się z wizytą do jakiegokolwiek kraju, który obecnie wspiera Ukrainę. Gdyby zdecydował się na taki krok, ryzykowałby, że zostanie aresztowany.

Jest reakcja na groźby ze strony Rosji

W czwartek, 23 marca, Zgromadzenie Państw – Stron Statutu Rzymskiego wydało oświadczenie ws. wspomnianych wcześniej gróźb. Określono je „próbą utrudnienia ścigania za czyny zabronione przez prawo międzynarodowe”.

„Potwierdzamy swoje pełne zaufanie do Trybunału jako niezawisłej i bezstronnej instytucji sądowej i potwierdzamy nasze zdecydowane zaangażowanie w przestrzeganie i obronę zasad i wartości zapisanych w Statucie Rzymskim oraz w zachowanie jego integralności niezmąconej żadnymi groźbami (...) MTK jest ucieleśnieniem naszego zbiorowego zaangażowania w walkę z bezkarnością za najpoważniejsze zbrodnie międzynarodowe. W ostateczności Trybunał uzupełnia jurysdykcje krajowe. Wzywamy wszystkie państwa do poszanowania jego niezawisłości sądowniczej i prokuratorskiej” – czytamy w oświadczeniu.

