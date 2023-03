Masowy napływ ciężarnych Rosjanek do Argentyny. Sądy zarządziły serię nalotów

Po inwazji Władimira Putina na Ukrainę, przed Rosjanami zamknęło się wiele krajów. Posiadanie rosyjskiego obywatelstwa – ze względu na sankcje – ogranicza ich funkcjonowanie w świecie. Nie mogąc znaleźć rozwiązania tych problemów w Europie, część zaczęła szukać bardziej egzotycznych kierunków.

Tak zaczął kwitnąć nietypowy „biznes” w Argentynie: turystyka porodowa. Spodziewające się dzieci Rosjanki zaczęły przylatywać do Ameryki Południowej, by tam urodzić dziecko, które zgodnie z prawem ziemi otrzyma argentyńskie obywatelstwo. Stała się to o tyle popularna destynacja, że od przyjezdnych z Rosji nie wymagano wiz.

„Turystyka porodowa” w Argentynie. Naloty na siedziby gangów

Wydawany w Buenos Aires dziennik „Clarin” informuje o obławie na luksusowe hotele, prywatne kliniki, w których Rosjanki rodziły dzieci oraz kancelarie prawne, gdzie przeprowadzano odpowiednie procedury. Śledczy ustalili, że jedna z agencji dokonała płatności w wysokości 6 mln dolarów na rzecz hotelu, w którym umieszczono ciężarne Rosjanki i towarzyszące im osoby.

W zeszłym miesiącu policja federalna rozbiła w Puerto Madero gang, który sprowadzał do kraju Rosjanki w ciąży, aby rodziły dzieci w tym kraju, i pobierał od nich kwoty do 35 000 dolarów. Pakiet obejmował załatwienie im sanatorium porodowego i dokumentację w celu uzyskania obywatelstwa argentyńskiego w rekordowo krótkim czasie. Policjanci przeprowadzili dwa naloty na luksusowe apartamenty w wieżowcach w Puerto Madero, gdzie przejęli dolary i dokumenty imigracyjne organizacji przestępczej.

Personel policji federalnej i inspektorzy imigracyjni zostali zaangażowani do kierowania operacjami w tymczasowych rezydencjach wskazanych przez obywateli rosyjskich jako ich bazy podczas pobytu w kraju. Władze starały się zweryfikować, czy osoby przebywały pod adresami, które podały władzom, oraz sprawdzić informacje podane w oświadczeniach złożonych władzom imigracyjnym.

Urodzenie dziecka w Argentynie daje jego rodzicom prawo do legalnego pobytu w kraju, a po dwóch latach od jego narodzenia uprawnia do otrzymania obywatelstwa.

