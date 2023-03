NA ŻYWO: Nocny atak Rosji na Ukrainę. Moskwa wystrzeliła rakiety na Morzu Japońskim

06:41 Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby stwierdził, że Stany Zjednoczone nie zaobserwowały jak dotąd żadnych ruchów rosyjskiej broni jądrowej.



W ten sposób odniósł się do zapowiedz Władimira Putina o rozmieszczeniu na Białorusi taktycznych pocisków nukleranych. 06:32 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowie z Andrzejem Dudą. "Przygotowujemy się do ważnych wydarzeń" - zapowiedział.



Tajemnicza rozmowa Dudy i Zełenskiego. „Przygotowujemy się do ważnych wydarzeń” 06:23 Rosja poinformowała o teście rakiet przeciwokrętowych Moskit. Miały one zostać wystrzelone na terenie Morza Japońskiego. 06:12 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosjanie wysłali 15 dronów typu Shahed-136. 14 spośród nich zostało zniszczonych. 05:45 Wieczorem 27 marca 2023 roku w wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Przed atakiem dronów ostrzegano m.in. mieszkańców Kijowa.