NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Zełenski: Musieliśmy zwrócić część sprzętu z Zachodu

10:50 W porannym raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy można przeczytać, że „w ostatnim czasie obserwuje się tendencję rosyjskich najeźdźców do odmowy wykonania rozkazów dowódców”. Personel kompanii rozpoznawczej przeciwnika odmówił wykonania rozkazu, podobnie jak 70 osób z rosyjskich jednostek ochotniczych. Do podobnego zdarzenia doszło 25 marca. Pisze o tym Ukraińska Prawda. 10:30 Szwedzkie MSZ wezwało w środę ambasadora Rosji w Sztokholmie w związku z oświadczeniem zamieszczonym na stronie internetowej ambasady rosyjskiej. Można w nim przeczytać, że wniosek o akcesję do NATO uczynił nordycki kraj „uzasadnionym celem” – przekazała agencja Reutera. 10:25 W Bachmucie w Donbasie trwają ciężkie walki, choć rosyjskie ataki są nadal mniej intensywne w porównaniu z ostatnimi tygodniami. – przekazał wywiad brytyjskiego resortu obrony w nowej aktualizacji. Wśród sukcesów ukraińskich sił zbrojnych wymienił odparcie wagnerowców z trasy 0506. Ta niewielka wiejska droga stała się kluczową linią zaopatrzenia dla ukraińskich obrońców. twitter.com 10:17 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla AP, że obawia się zmiany władzy w Waszyngtonie, choć nie wymienił z nazwisk Donalda Trumpa ani innych republikańskich polityków. W opublikowanym niedawno wywiadzie dla AP Zełenski mówił: „Stany Zjednoczone naprawdę rozumieją, że jeśli przestaną nam pomagać, nie wygramy”. Cytuje go Guardian.– 10:10 – Mamy wspaniałe decyzje w sprawie Patriotów, ale nie mamy ich naprawdę – powiedział w rozmowie z dziennikarzami AP prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do obiecanego amerykańskiego systemu obrony powietrznej. Dodał, że niektóre elementy zachodniego sprzętu nie działały. Podkreślił, że Ukraina potrzebuje 20 baterii Patriot do ochrony przed rosyjskimi rakietami, a nawet to może nie wystarczyć, „ponieważ żaden kraj na świecie nie został zaatakowany tyloma rakietami balistycznymi”. 9:59 Rosja rozpoczęła ćwiczenia z międzykontynentalnym systemem rakiet balistycznych zdolnym do przenoszenia wielu głowic nuklearnych - poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony.– 9:47 Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu agencji Associated Press. Rozmowa została przeprowadzona w szczególnych warunkach, a wśród poruszonych tematów pojawiły się m.in.: walka o Bachmut, zaproszenie dla Xi Jinpinga do Ukrainy oraz działanie Władimira Putina, który ostatnią zapowiedzią może chcieć przysłonić dyplomatyczną porażkę. Zełenski rozszyfrował Putina? Prezydent Ukrainy bagatelizuje głośną wypowiedź Wojna w Ukrainie trwa od 399 dni. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji.

