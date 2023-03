Wizyta przywódców Chorwacji, Słowacji, Słowenii i Mołdawii w Ukrainie. Uczczono ważną rocznicę

Wołodymyr Zełenski wraz z szefami zagranicznych państw i rządów w rocznicę wyzwolenia Buczy oddali hołd mieszkańcom, którzy zginęli podczas rosyjskiej okupacji. W uroczystości wzięli udział: prezydent Mołdawii Maia Sandu; premierzy Słowacji, Słowenii i Chorwacji, odpowiednio Eduard Heger, Robert Golob, Andrej Plenković; szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal; przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk oraz szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Rocznica wyzwolenia Buczy od Rosjan. Niespodziewani goście podczas uroczystości

Uczestnicy uroczystości zapalili znicze pod pamiątkowym krzyżem na grobie cywilów z Buczy, którzy zostali zabici przez Rosjan. Podczas rocznicy odczytano także nazwiska 77 zidentyfikowanych osób, które zostały pochowane w zbiorowej mogile w pobliżu cerkwi św. Andrzeja Apostoła i Wszystkich Świętych oraz 11 żołnierzy, którzy zginęli w walkach o Buczę.

W rocznicę wyzwolenia Buczy od Rosjan Zełenski wziął udział w podniesieniu ukraińskiej flagi na odrestaurowany maszt Pomnika Obrońców Wspólnoty Terytorialnej Miasta Bucza. Prezydent Ukrainy wręczył też odznaczenia państwowe. Honorowe insygnia miasta-bohatera Ukrainy otrzymał mer Buczy Anatolij Fedoruk. Order „Złota Gwiazda” otrzymała żona Serhija Wasicza, ukraińskiego czołgisty.

Prezydent Ukrainy o Buczy. „Ludzka przyzwoitość nie pozwoli, aby świat o tym zapomniał”

Zełenski rozmawiał też z 85-letnim Grigorijem Zamogilnim, który wraz ze swoją żoną nie zdecydował się uciec z Buczy i był świadkiem okupacji miasta oraz rosyjskich ataków. Podczas przemówienia z okazji rocznicy prezydent Ukrainy podkreślił, że w tamtym czasie świat nie wiedział o takim mieście jak Bucza, a teraz nie może zapomnieć. – Nie pozwolimy na to. Ludzka przyzwoitość nam w tym przeszkodzi – podkreślił.

Zełenski tłumaczył, że to, co świat zobaczył na ulicach Buczy, Kreml stara się przenieść na inne miasta Ukrainy. Dodał, że gdyby ukraińscy obrońcy nie powstrzymali rosyjskich okupantów, wówczas można by mówić, że Europy i świata. Zełenski podziękował obecnym na miejscu gościom, oraz wszystkim tym, którzy wspierają Ukrainę od pierwszych dni wojny.

