Rosyjskie dowództwo zdymisjonowało generała Rustama Muradowa, który miał za nic życie własnych żołnierzy. To właśnie on kierował atakami na Wuhłedar. – Był szalonym idiotą, który był w stanie rozkazać żołnierzom iść na pewną śmierć – skomentował informator The Moscow Times w rosyjskim dowództwie.

W ostatnich tygodniach, jednym z głównych celów szturmów rosyjskiej armii była miejscowość Wuhłader w obwodzie donieckim. Przeprowadzone w styczniu i lutym ataki zakończyły się całkowitą klęską, a w ich trakcie najeźdźcy ponieśli dotkliwe straty. Gen. Muradow został zdymisjonowany Jak donosi niezależny od Kremla, rosyjski dziennik The Moscow Times, winą za klęskę został obarczony gen. Rustam Muradow, który został w ostatnich dniach zdymisjonowany z dowództwa we Wschodnim Okręgu Wojskowym. Jak podkreślili anonimowi informatorzy dziennika, ulokowani m.in. w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Muradow ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za utratę ogromnej liczby żołnierzy i pojazdów pancernych w walkach o Wuhłedar. Opinia o Muradowie: Był szalonym idiotą W trakcie tylko jednego szturmu zostały zniszczone dziesiątki rosyjskich czołgów. Muradow umyślnie skierował je na pole minowe, gdyż podległe mu siły nie dysponowały sprzętem do rozminowywania. Kolejnym przykładem skutków fatalnych decyzji Muradowa jest pozostanie przy życiu zaledwie ośmiu żołniery z liczącej ok. stu osób kompanii. – Muradow został zawieszony, ponieważ był szalonym idiotą, który był w stanie rozkazać żołnierzom iść na pewną śmierć. Wiele osób skarżyło się na niego – skwitował jeden z informatorów The Moscow Times. Ofensywa Rosji ugrzęzła. „To nie jest tylko kwestia zmiany taktyki” Z tą opinią zgadza się analityk holenderskiej grupy Oryx, która zajmuje się tzw. białym wywiadem. Jego zdaniem, Muradow wykazywał się wyjątkowym brakiem szacunku dla życia swoich podkomendnych. Holenderski analityk ocenia, że rosyjska armia nie obecnie szans na uzyskanie zdecydowanej przewagi na jakimkolwiek odcinku frontu. – Muradow kazał rosyjskiemu wojsku wielokrotnie atakować w małych zmechanizowanych formacjach przez pola minowe, na otwartym terenie. I nic nie osiągnęli (...) Istnieją zasadnicze problemy z jakością sił i młodszym dowództwem, których nie można łatwo rozwiązać. To nie jest tylko kwestia zmiany taktyki – skomentował dla The Moscow Times analityk wojskowy Michael Kofman. Czytaj też:

Wewnętrzne walki na Kremlu doprowadziły do zamachu w Petersburgu? Dziewulski dla „Wprost”: Takich akcji będzie więcejCzytaj też:

Koniec spekulacji. Stoltenberg wskazał datę dołączenia Finlandii do NATO